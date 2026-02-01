VIDEO / Rukometni sudac za SK: Suđenje je bilo bolje nego nekad, sretno Hrvatska!

Podijeli :

Završni je dan Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska igra protiv Islanda za novu medalju u 15:15. Mi vam donosimo pogled na turnir iz jednog drugog kuta.

Rukometni sudac Ljubo Koraćević u razgovoru s Dorom Jagodić je prokomentirao suđenje.

“Bilo je pogrešaka, ali suđenje je na solidnom, odnosno visokom nivou. Suci iz bivše države su po meni odradili jako dobar posao. VAR je puno pomogao, ali njemački suci na dvoboju Švedske i Mađarske su napravili veliku pogrešku”, objasnio je među ostalim.

Pogledajte u videu njegova razmišljanja.

