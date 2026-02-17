VIDEO / Rukometna legenda za SK: ‘Golužu su smatrali samo jednim Balkancem, drago mi je da se pobunio i naš Dagur!’

Podijeli :

Nakon još jednog siječnja u kojem je hrvatska rukometna reprezentacija velikim uspjehom razveselila navijače, igrači nastavljaju s klupskim izazovima. Hrvatski prvak RK Zagreb u srijedu, 18. veljače, od 18:45 dočekuje PSG na domaćem terenu, a u našem su studiju očekivanja Hani Cvijanović podijelili kapetan Jakov Gojun i mladi Ivano Pavlović.

Osim Lige prvaka, razgovarali su i o uspjehu i problemima nedavnog Europskog prvenstva, karijeri legendarnog Gojuna, najdražim trenutcima, rukometnim uzorima i puno toga drugog. Svoje je dojmove nakon prvenstva odmah otkrio reprezentativac Ivano Pavlović:

“Nije bilo puno odmora, nakon dva-tri dana smo vratili u klubove i radimo na taktičkim stvarima koje želimo provesti kroz sezonu. Dobra je atmosfera, lijepo se vratiti među dečke, super je osjećaj.”

A što kaže kapetan? Ide li sve po planu nakon povratka nekoliko igrača s prvenstva?

“Zasad ide sve po planu, donijeli su još jedno veselje u svlačionicu. Svima je nama lakše i ljepše kada se vrate s medaljom. Mi smo već od 8. siječnja u pogonu, u srijedu otvaramo drugi dio Lige prvaka. Dobro smo odradili, sve mi je lakše kad kreću utakmice i jedva čekam. Svjesni smo što nas čeka, igra se za bodove, za titule, za pehare u ovom drugom dijelu sezone, ali spremni smo.”

POVEZANO Glavaš i Klarica za SK: Mi igrači smo pijuni, to je izrabljivanje… Nadamo se da će Hrvatska zaustaviti Dance! Gidsel ponovno najbolji rukometaš svijeta: U konkurenciji je bio i hrvatski kapetan

O PRVENSTVU

Sada je sve lakše kada je medalja tu, no nije baš sve bilo sjajno na prvenstvu?

Pavlović: Svakako je lakše kad smo došli doma i kad je sve dobro završilo. Dosta teških situacija se dogodilo već i prije prvenstva, ozljede, porazi u pripremnim utakmicama protiv Njemačke. Sve nam je to dalo dodatan motiv. Početak prvenstva odmah je donio teške utakmice, bilo je borbe protiv Gruzije, Nizozemske…

Sjajan je za Gruziju bio Vaš klupski suigrač Tshkovrebadze… Jeste razgovarali s njim o Euru, jeste si i dalje dobri?

Pavlović: Ma ostalo je sve isto, bio je fenomenalan, nadam se da će tako nastaviti i u klubu.

Vidjeli smo na društvenim mrežama puno problema i što se tiče hrane i smještaja. Kako je to sve izgledalo iz prve ruke?

Pavlović: Dosta iscrpljujuće. Utakmice, putovanja, vidjeli ste ekscese s hranom i na slikama… Mislim da nama ne odgovara ta njihova hrana, Šveđanima je bilo dobro, ali očito i tu problem leži.

Gojun: Kao što je njima sada bilo, mi smo imali istu situaciju 2014. godine u Danskoj. Jako loš smještaj, hrana katastrofa. Tada je izbornik bio Slavko Goluža i svi su to shvatili kao ‘jedan Balkanac se buni’ i zato mi je jako drago da je sada jedan Skandinavac – naš Dagur, pokazao EHF-u da je sve otišlo u sasvim drugom smjeru. Igraš dan za danom, nemaš kvalitetnu hranu, tijelo ulazi u crvenu zonu, ne može se dati maksimum i događaju se ozljede kao što smo vidjeli kod Zvonimira Srne. Svi kažu kako je nama, tako je i vama, ali ja nisam baš siguran jesu li Danci to jeli. Svi misle da smo mi Balkan, lako za njih, ali kapa do poda Daguru što se pobunio i vidim da rezultata ima.

Možemo slobodno reći ‘naš’ Dagur jer znamo koliko je sa svojim poštovanjem i znanjem napravio svima nama došavši u jednu rukometnu zemlju, što smo sada još jednom pokazali.

Zadnja Vam je sezona karijere. Vidimo da su u sportu i dalje i Vaši vršnjaci – Novak Đoković, Luka Modrić, Lindsey Vonn…. Što Vas gura da ostanete tako dugo na terenu?

Gojun: Nisam ja planirao igrati do četrdesete godine, nikad ne znaš niti kako će te zdravlje poslužiti, ali imao sam sreće da me dobro služilo. Kad sam završavao u Bundesligi mogao sam ostati, ali sam ipak odlučio doći u Zagreb, bilo je idealno doći doma i zbog djece. Nisam ni svjestan da sam došao do četrdesete, mislim da su svakako utjecali i mladi suigrači koji su me pomladili, ali osjetim da je vrijeme da se smirim i da oni preuzmu.

Planovi nakon završetka? Ostajete li u Zagrebu u nekoj drugoj ulozi?

Gojun: Vidjet ćemo, ima nekih opcija, prvo ću se dobro odmoriti nakon 23 sezone igračke karijere. Volio bih ostati dio Zagreba jer je to ono što radim cijeli život, imam još tri mjeseca igranja gdje želim dati sve od sebe. Na treningu mi se miješaju emocije jer znam da je brzo kraj, bitno mi je dati sve od sebe.

Otkrili su nam rukometaši i koji su im najdraži trenutci karijere, rukometni uzori, ali i otkrili da očekuju podršku navijača u Areni Zagreb. Uživajte u zanimljivom razgovoru!