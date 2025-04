VIDEO / Incident u Srbiji: Pogledajte kako je policija oborila golmana Partizana na pod

Podijeli :

Sport Klub Srbija došao je u posjed videa incidenta rukometnog golmana Partizana Aleksandra Jovanovića koji je došao bodriti kolege rukometaše i policije. Točka na i na incident uoči rukometne utakmice između Partizana i AEK-a, 30. ožujka, bit će stavljena pred organima suda.

Golman Partizana Aleksandar Jovanović nakon verbalne komunikacije s pripadnicima policije našao se na parketu, uz burno negodovanje velikog broja svjedoka.

U međuvremenu su se pojavile različite verzije događaja. Međutim…

Sport Klub je došao u posjed i još jedne, dosad neobjavljene, snimke na kojoj se točno vide sporni detalji, a čiji će sadržaj pomoći pravosudnim tijelima u rasvjetljavanju slučaja. I ključno – je li Aleksandar Jovanović pao na pod, ili je srušen intervencijom policajaca.

Nakon rasprave i nekoliko pokušaja fizičkog zaustavljanja vratara, na snimci se vidi kako jedan od policajaca ruši Jovanovića. Snimka s jedne od nadzornih kamera Sportskog centra Voždovac zorno svjedoči što se događalo od trenutka kada su čuvar mreže crno-bijelih i srpski reprezentativac prošli kroz ulazna vrata do intervencije policije.

U priopćenju nakon incidenta MUP je istaknuo:

“Jovanović je inzistirao na ulasku, a kako ga redari nisu mogli spriječiti, pripadnici Policijske brigade su poduzeli mjere iz svoje nadležnosti i tom prilikom pokušali spriječiti Jovanovića da uđe, pri čemu je Jovanović pao na pod. Policijski službenici PJP Policijske brigade prema Aleksandru Jovanoviću nisu upotrijebili sredstva prinude, niti su prema njemu postupali neprofesionalno.”

Golman Partizana slučaj je prijavio Policijskoj postaji Vračar, ali je i preko Instagrama oštro demantirao navode policije.

“Potpuno su netočni navodi da sam “bio u grupi navijača koja je pokušala ući na tribine”. Pozvali su me iz PR službe RK Partizan, a na ulazu je mene i suigrača čekao predstavnik RK koji nas je otpratio do lože.

Što se dalje događalo i kako je policija postupala sa mnom, vidljivo je iz dostupnih snimki. Posebno bih istaknuo da nisam „pao na pod“ u pokušaju da me zaustave prilikom ulaska na tribinu, već su me pripadnici MUP-a upotrijebili silu da me obore.

Cijeli događaj samoinicijativno sam prijavio policiji u nadi da će nadležni organi rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja. Neću se zasad oglašavati, cijeli slučaj je u rukama mog odvjetnika. Hvala svima na porukama podrške.”

Partizan je stao u zaštitu kapetana.

Podsjetimo, uzvratna utakmica četvrtfinala EHF Europskog kupa između Partizana i AEK-a službeno je odgođena nakon što su gostujući igrači napustili teren SC “Voždovac” na Banjici zbog negodovanja navijača domaćeg kluba. Momčad iz Atene odbila je povratak na teren, a EHF će odlučiti sudbinu utakmice.