VIDEO / Drago Vuković za SK: Švicarska ima jednog jakog aduta, ali ne vidim način da nas pobijede

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 20:30 nastavlja Europsko prvenstvo susretom protiv Švicarske, a naša je Dora Jagodić uoči utakmice razgovarala s Dragom Vukovićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem i osvajačem olimpijskog zlata te brojih svjetskih i europskih medalja.

Izbornik Sigurdsson napravio je dosta izmjena za susret s Islandom. Kako vam se to činilo?

Pogodio je i sa Slavićem i s Marašem, iako je Slavić nepoznato ime on je zaista pokazao svoju klasu onom obranom sedmerca. Golman ne mora imati 15-20 obrana, bitno da je tu kad je važno. Maraš je također dokazao da može, odigrao je na vrhunskom nivou. Dagur je iznenadio već i time što je krenuo s Martinovićem na sredini, nažalost se ozlijedio, ali onda je Cindrić pokazao klasu. Island nam dobro leži i sve je dobro ispalo.

Slijedi Švicarska. Šoštarić je dobro upućen u njihovu ligu, generalno ih dobro poznaje i naša momčad ih nikako ne podcjenjuje, kako vi gledate na tu utakmicu?

Na Euru ne možete nikoga podcijeniti, to je najjače natjecanje po kvaliteti, uz sav respekt ostatku svijeta.

Švicarce sam gledao u jednoj utakmici. Imaju dobre igrače, ali najjači adut im je igračko iskustvo izbornika Andyja Schimdta. Njega dobro poznajem, igrao sam nekoliko puta protiv njega, ovo mu je prvo natjecanje i neće biti lako. Ne želim podcjenjivati, ali ako ih ne možemo dobiti ne zaslužujemo polufinale.

Što očekujete od Sigurdssona večeras?

Iznenadilo me da smo protiv Islanda igrali obranu 5-1. Island ima praktički tri Ivana Balića, jako ih je teško čuvati. Švicarski imaju krupnijeg lijevog beka koji nije toliko jak 1-1, mislim da bi ga i Maraš mogao ‘staviti u džep’. Da za njih igra Andy Schmidt to bi bila druga priča, ali ovako ne vidim način da nas pobijede. Treba ući kao protiv Islanda i ne sumnjam u pobjedu.