VIDEO / Brončani rukometaši se vratili u Hrvatsku, pogledajte doček na aerodromu

Nakon što je postalo jasno kako u ponedjeljak u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je brončane rukometaše u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman .

Reprezentacija se iz Danske vratila u Zagreb iza 3.00 sata, a na “Tuđmanu” ih je dočekala sjajna atmosfera, stotine navijača ogrnutih zastavama, šalovima, te u raznim dresovima. Pjevale su se domoljubne pjesme, od Thompsona, do “Moje domovine”, Jure Stublića, Prljavaca, “Košulje plave”. Igrači su dočekani ovacijama uz neslužbenu himnu rukometaša, “Ako ne znaš šta je bilo”.

“Ovo smo mi, ovo je Hrvatska. Za ovo se trenira svaki dan,” kazao je Zvonimir Srna koji u završnici prvenstva nije mogao igrati zbog ozljede.

“Bilo je teško gledati, bila je velika nervoza. Hvala dečkima što su osvojili broncu,” dodao je.

Igrači nisu htjeli previše komentirati otkazivanje dočeka i odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da zabrani Thompsonov nastup.

“Nemam komentara. Žao mi je što neće biti dočeka, hvala ljudima što su došli na aerodrom u ovolikom broju,” kazao je Srna.

Veron Načinović je u susretu za broncu pružio sjajnu predstavu okrunuvši je sa šest golova.

“Svi smo sretni, napravili smo veliki uspjeh. Hvala svima što su nas došli podržati. Možda nije doček kakav smo očekivali, ali hvala svima,” kazao je za Hinu.

“U susretu za broncu cijela ekipa se borila svih 60 minuta, bili smo sjajni. Ovo nam je nakon svjetskog srebra druga medalja u nizu, nadam se da će se taj niz nastaviti,” dodao je.

Matej Mandić se zahvalio svima koji su došli usred noći dočekati rukometaše.

“Sve je bilo super, hvala svima koji su došli. Kapa im dole. Iza nas je vrhunsko prvenstvo, pun sam emocija. Dvije godine zaredom osvajamo medalje što dokazuje našu kvalitetu. U Danskoj smo malo profeštali, ovdje nažalost nema dočeka tako ćemo svaki svojoj kući,” kazao je vratar hrvatske vrste.

Doček rukometaša je trebao biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. No, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otpao.

“Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti,” objavio je sinoć Hrvatski rukometni savez (HRS).

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33 (17-14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008).

Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.