Veliki zaokret hrvatskog reprezentativca, odbija Bundesligu i ostaje u Zagrebu?

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Priča još nije dobila konačne konture i obrise onoga što je tako uobičajeno u hrvatskom rukometu. Najbolji i najuspješniji igrači često vrlo rano ili prerano odlaze u inozemstvo, u potrazi "trbuhom za kruhom" ili za "boljim mjestom pod suncem".

Slična priča vrijedi i za Filipa Glavaša, jednog od najboljih i najkorisnijih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, koja je na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Zagrebu i Oslu osvojila fenomenalno srebro.

Nakon povratka sa SP-a, Glavaš je dobio brojne ponude za odlazak iz Zagreba, a među njima i ozbiljnu ponudu njemačkog velikana Flensburga. Kada se već činilo da je transfer dogovoren i gotov, 27-godišnji krilni igrač, čini se, odlučio je ostati u redovima vječitog hrvatskog prvaka Zagreba. Prema trenutnim informacijama, u pripremi je novi ugovor s klubom.

Mnogi su mediji tvrdili da je njegov prelazak u Flensburg gotova stvar, no u posljednjim izjavama Riječanin nije otkrivao mnogo detalja. Ako zaista ostane u Zagrebu, to će biti veliki plus za klupske ambicije u sljedećoj sezoni.

Naravno, rukometni transferi znaju biti nepredvidivi, a ništa nije konačno dok se ugovor ne potpiše. No, kako sada stvari stoje, Glavaš će ostati u Zagrebu.

Flensburg, europski prvak iz sezone 2013./2014., već neko vrijeme aktivno traži pojačanja i jača momčad. Nedavno su dogovorili dolazak slovenskog reprezentativca Domena Novaka iz Wetzlara, a sada će morati pronaći novo desno krilo na nekom drugom mjestu.

Za podsjetnik, Glavaš je ponikao u riječkoj Kozali, igrao za Zamet, Varaždin, Umag, Poreč i Trimo Trebnje, prije nego što je 2023. godine stigao u Zagreb.