Proslavljeni trener za SK: Kiel nije mogao ništa, a to je najveća pobjeda!

Sead Hasanefendić, proslavljeni rukometni trener javio se našem Denisu Draganović i podijelio dojmove nakon velike pobjede NEXE-a protiv Kiela 33:30 u prvoj utakmici četvrtfinala Europske rukometne lige.

Rukometaši NEXE-a iz Našica su još jednom pokazali da se dugogodišnje ulaganje u klub, sustav i momčad isplati. Nadjačati veliki Kiel je nešto posebno. Upitali smo Hasanefendića kako je vidio cijeli dvoboj?

“Pobjeda s velikim značajem za klub, već su znali dobiti dobre europske momčadi, ali Kiel je nešto posebno. Treba istaknuti i biti iskren da nikad nije bio bolji trenutak za igrati protiv Kiela. Njemački Kiel više nije ono što je bio, ali je on veliki magnet jer spada u red najvećih. Bilo bi bolje da se prva utakmica igrala u gostima, no sve je zapravo ispalo odlično. NEXE je odigrao u rukometnom smislu perfektno odigrana utakmica. Dala je publika, mala dvorana, sjajni štimung sve je pomoglo hrvatskom klubu da budu na svom visokom nivou.”

Golman NEXE-a je bio na nivou Vargasa i Wolfa, Maroslavac se hrvao s Kielovim divovima. Što je odlučilo?

“Prije svega moram pohvaliti trenera Sašu da NEXE igra brz i moderan rukomet. To je ono što se vidi kada se pogleda nekoliko europskih utakmica od kada je on trener. Domaći golman je zasjenio Wolfa i Vagrasa, ja ću izdvojiti Lučina koji je za mene veliki talent. Brzi igrači u sredini, s tri beka dešnjaka, ma sve je to bilo jako, jako dobro. Brzo su igrali bekovi, na crti je Kozina bio odličan. On je iskusan, kvalitetan, ali je ovu utakmicu baš bio dojmljiv.”

Kakve su šanse, jesu li 3 gola dovoljno za Final Four Europske lige?

“Revanš će biti potpuno druga priča. Rukomet nije ništa, to su dvije obrane i i jedna izgubljena lopta. Tamo je dvorana velika, publika sjajna, možda i suci malo, teško će ponoviti realizaciju ove utakmice. Kad se govori o prednosti za uzvrat kada je riječ o ovakvim suparnicima tada se kaže da je sedam osam golova prednosti nešto što daje nadu. Ne smijemo sad na osnovu ove utakmice podcijeniti Nijemce, puno puta su oni nadoknadili i veće razlike. Ali treba biti hrabar, vjerovati i odigrati svoj najbolji rukomet.”