Červar: Hajduk bi s takvim načinom igre davao i po 9 golova, kao Bayern Dinamu

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Legendarni hrvatski rukometni trener u Lino Červar održao je predavanje trenerima svih sportova u Splitu.

U organizaciji instruktora HNS-a i NS Županije splitsko-dalmatinske, Ivana Gudelja, u Časničkom domu u Lori predavanje za trenere svih sportova, za splitske olimpijce, novinare I znatiželjnike održao je olimpijski pobjednik iz Atene 2004,. nekadašnji hrvatski izbornik Lino Červar.

Ispričao je Červar kako je stvarao trofejnu generaciju koja je u sebi imala i gen velikog talenta. Generaciju koja je osvojila zlato u Ateni 2004. godine.

“Prilikom preuzimanja generacije rekao sam, ako vjerujete u moje ideje dovest ću vas u vrh svjetskog rukometa. Kada pogledate te dečke, Balića, Metličića, Džombu, Kaleba, Šolu, Loserta, Matoševića…. oni su kao djeca. Ali, imali su sinergiju između motoričke i mentalne brzine. Igrači brzog uma. Trkači trče, igrači igraju, ali oni se se igrali dok su trčali. Oni su posijali sjeme, nikada ih nitko nije sustigao. Nitko nije igrao rukomet da se igrao. Da, velika djeca. Kužio sam ih, posebno Dalmatince, a nije lako raditi s Dalmatincima, sa Splićanima. Ovo što su oni demonstrirali, to je najveći uspjeh jedne reprezentacije. Kada te otpišu, kada te ponižavaju, nemoj se predati. To je poruka”.

A između ostalog, otkrio je tko je za njega najbolji trener i što mora igrati Hajduk.

“Zašto je za mene Luka Kaliterna najbolji trener na svijetu? Na Marjanu svi trče i dolazi Luka i pitaju ga umirovljenici ‘di su vam hajdukovci’, a on odgovara ‘moji igrači vježbaju tehniku na placu’. Bez tehnike nema taktičkih zamisli. Idemo dalje. Zbog Ivića, Poklepovića i Mladinića, Hajduk mora igrati visoki presing, jer to je identitet Hajduka. Ne igra samo PSG visoki presing, znate li tko me oduševio sa visokim presingom. Saudijska Arabija je protivniku oduzela prostor i vrijeme, Argentinu sa Mesijem je limitirala na SP Kataru pred tri godine. Nevjerojatno karakterni, mentalno i taktički spremni igrači. Digao bi se cijeli Poljud na noge, Hajduk bi sa pravim visokim presingom davao devet komada, kao Bayern Dinamu. To morate igrati, to je ključno,” rekao je Červar i za kraj poručio:

“Mi moramo potražiti hrvatski put ka sreći.”