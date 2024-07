Srbić uoči početka OI: ‘Mislim da je najjača konkurencija ikad’

Nakon svečane ceremonije otvaranja XXXIII. Olimpijskih igara u petak i prospavane noći najbolje gimnastičare svijeta očekuju kvalifikacije u kultnoj Bercy Areni.

Plasman među najboljih osam Srbiću i Benoviću osigurava nastup u finalima po spravama. Subotnji program počinje u 11 sati, a konačan rasplet bit će poznat oko 22.30 sati.

“Još je malo do nastupa u kvalifikacijama na mojim drugim Olimpijskim igrama. Već dugo traje taj proces iščekivanja. Prošla godina je bila dosta teška i stresna, ali zapravo jako uspješna. Najbitnije je bilo po tim novim pravilima i uz sve te probleme na Svjetskom prvenstvu u Antwerpenu plasirati se na druge Olimpijske igre i to sam uspio srebrnom medaljom. Od tada zapravo traje iščekivanje“, rekao je Srbić koji je na prošlim Igrama u Tokiju osvojio srebrnu medalju.

“Forma raste, to je bio i plan da jednostavno probam biti u najboljem mogućem izdanju za Pariz. Bilo je stvarno puno nekakvih skretanja s puta i plana, ali to je uvijek tako u sportu i tome smo se prilagodili. Bilo je padova, uspona, bilo je svega. Na kraju smo došli do toga da se osjećam jako spremno za vježbu 6.3 koju ću izvoditi u kvalifikacijama. Također osjećam da sam sposoban izvesti vježbu 6.6 na jednoj visokoj razini koju, ako sve bude odlično, planiram izvesti u finalu“, dodao je Tin Srbić te naglasio vrlo jaku konkurenciju u Parizu.

“Mislim da je konkurencija najjača ikada u mojoj karijeri na bilo kojem natjecanju. Nevjerojatno je što sve rade gimnastičari koji su ovdje, pogotovo Japanci. Tu su još Kinezi, Amerikanci, Tajvanac, Brazilac, Talijan, Cipranin, Kazahstanac, Kolumbijac, to stvarno ide u nedogled“.

Aurel Benović je debitant na Olimpijskim igrama. Prije nešto više od tri mjeseca 24-godišnji Osječanin je putem kvalifikacijskih Svjetskih kupova osigurao vizu za olimpijsku smotru. Benović će u kvalifikacijama nastupiti u dvije discipline, na preskoku i parteru.

“Prije svega mogu reći da sam jako ponosan što sam uopće izborio plasman na Olimpijske igre jer je taj put bio zahtjevan i izazovan. Uspio sam proći na Olimpijske igre, presretan sam i prezadovoljan. Osjećam se uzbuđeno uoči nastupa, ali s druge strane sam i smiren. Znam da sam u jako dobroj formi, sve mogu, sve mi ide s lakoćom“, prštao je od optimizma Benović.

“U kvalifikacijama prvo nastupam na preskoku, nadam se da ću dobro odraditi svoja dva skoka s početnim ocjenama 5.6. Mogu reći da sam ih ustabilio i da ih jako dobro odrađujem. Nadam se da će me malo i sreća poslužiti. Siguran sam da mogu i nadam se stvarno dobrom ishodu. Što se tiče partera spremio sam za kvalifikacije vježbu s početnom ocjenom 6.3. Na treninzima također sve ide po planu“, zaključio je mladi hrvatski gimnastičar.

Gimnastičari su u kvalifikacijama podijeljeni u tri skupine. Srbić i Benović nastupaju u prvoj grupi koja je na rasporedu od 11 do 13.30 sati.