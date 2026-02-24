VIDEO / ‘Vidim, znam pogađam’: Pogledajte kako se snašao proslavljeni hrvatski veslač u našem kvizu

Ostali sportovi 24. velj 2026

Stigla je nova epizodi kviza "Vidim, znam, pogađam" našeg komentatora i autora Krešimira Karačića u kojem se hrvatski sportaši natječu protiv sportskih zaljubljenika. Treća epizoda po redu donosi nastup proslavljenog hrvatskog veslača Valenta Sinkovića protiv Matije Bubnja. Testirajte i svoje sportsko znanje te pogledajte tko je došao do pobjede u ovom dvoboju. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

