VIDEO / Apokaliptične scene u Rio de Janeiru, vatra gutala krov stadiona

Krov velodroma u sklopu Olimpijskog parka u Rio de Janeiru gorio je u srijedu, a u gašenje požara bilo je uključeno vatrogasno odjeljenje vojske. Srećom, ono najvažnije, nema ozlijeđenih.

Kad je riječ o materijalnoj šteti, velika je sreća što je 80 vatrogasaca s 20 vozila uspjelo spriječiti da se požar proširi dalje od krova, pa su biciklistička staza i Olimpijski muzej, otvoren u čast Olimpijskih igara 2016. u tom gradu, ostali netaknuti. Istraga je u tijeku, a zanimljivo je da ovo nije prvi put da gori upravo krov tog zdanja jer su 2017. zabilježena dva gotovo identična požara, za koja je kao uzrok, barem službeno, utvrđen kvar povezan s papirnatim lampionima.

Investigation launched after fire damages roof of Rio Olympic stadium. A fire broke out at Rio de Janeiro's Olympic Park velodrome in the early hours of Wednesday morning. About 80 firefighters and 20 vehicles were deployed to tackle the blaze, which was brought under control.… pic.twitter.com/l0HKDzvpw9 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) April 9, 2026

Velodrom u Riju nakon Olimpijskih igara 2016. služi za pripreme brazilskih reprezentativaca u biciklizmu, što je i logično, ali i u dizanju utega.