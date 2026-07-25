Poginuo je Kalilou Traoré (38), bivši igrač Istre

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Guliver

Nekadašnji reprezentativac Malija i bivši nogometaš Istre 1961 Kalilou Traoré poginuo je u prometnoj nesreći u petak, 24. srpnja, u 38. godini života, prenose lokalni mediji.

Traoré je za reprezentaciju Malija upisao 17 nastupa i jedan pogodak, a bio je član momčadi koja je 2013. osvojila brončanu medalju na Afričkom kupu nacija.

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Hrvatskim ljubiteljima nogometa ostao je u lijepom sjećanju po igrama u Istri 1961, za koju je nastupao od 2008. do 2010. godine. U tom razdoblju bio je jedan od ključnih igrača Puljana te je sa devet pogodaka u sezoni 2008./09. predvodio momčad do povratka u najviši rang hrvatskog nogometa.

Za Istru je ukupno odigrao 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 golova, nakon čega je karijeru nastavio u danskom Odenseu i francuskom Sochauxu. Profesionalni karijeru zaključio je 2014. godine.