Sjajna godina hrvatskog sporta: Evo po kojim ćemo uspjesima pamtiti 2025.!

Godina na izmaku ponovno je donijela pregršt uspjeha hrvatskih sportašica i sportaša domaćim i inozemnim natjecanjima diljem svijeta kojih ćemo se, tradicionalno, prisjetiti u godišnjem pregledu, a objavljujemo ga u tri dijela.

Zrinka Ljutić pobjednica Svjetskog kupa u slalomu

Zrinka Ljutić pamtit će 2025. kao godinu u kojoj su joj se počeli ostvarivati snovi. Zagrepčanka je u prošloj sezoni Svjetskog kupa ostvarila prve pobjede, a potom ih pretočila u osvajanje slalomskog Kristalnog globusa.

U austrijskom Semmeringu je 29. prosinca 2024. ostvarila prvu pobjedu u Svjetskom kupu i to s čak 1.75 sekundom prednosti pred drugoplasiranom Njemicom Lenom Duerr. Tjedan dana poslije uslijedio je novi Zrinkin trijumf pred mnogobrojnim hrvatskim navijačima u slovenskoj Kranjskoj Gori, a 30. siječnja je treću slalomsku pobjedu ostvarila u francuskom Courchevelu.

Ozljeda Mikaele Shiffrin na veleslalomu u Killingtonu otvorila je priliku Zagrepčanki za osvajanje slalomskog Kristalnog globusa. Njena najveća konkurentica bila je Švicarska Camille Rast, koja je u veljači osvojila naslov svjetske prvakinje u austrijskom Saalbachu, gdje je Zrinka Ljutić završila na devetom mjestu. Odluka o osvajačici slalomskog Kristalnog globusa pala je na zadnjoj utrci u sezoni na finalu u američkom Sun Valleyju, gdje je Zrinka došla s prednošću od 41 boda pred Rast i 51 bodom više od Austrijanke Katharine Liensberger.

Iako je deseti slalom u sezoni završila na desetom mjestu, to je bilo dovoljno da 21-godišnja Zagrepčanka postane treća hrvatska osvajačica slalomskog Kristalnog globusa i pridruži se Janici i Ivici Kostelić, jer je Rast osvojila 14. mjesto, a Liensberger je bila peta.

Osim u slalomu, Zrinka je u prošloj sezoni ostvarivala i odlične rezultate u veleslalomu, a najbolja je bila u američkom Killingtonu, gdje je osvojila drugo mjesto. S 275 bodova je završila na osmom mjestu redoslijeda veleslalomašica, a sa 816 bodova je bila četvrta u redoslijedu za Veliki kristalni globus.

Najbolji rezultat hrvatskih skijaša u prošloj sezoni ostvario je Samuel Kolega koji se 8. siječnja prvi put u karijeri domogao pobjedničkog postolja u Svjetskom kupu, osvojivši treće mjesto na slalomu u talijanskoj Madonni di Campiglio sa zaostatkom od 46 stotinki za iznenađujućim pobjednikom, Bugarinom Albertom Popovom. Kolega je osvajanjem desetog mjesta u slalomu ostvario najbolji rezultat naših skijaša na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu.

Filip Zubčić je na kraju sezone bio deveti u redoslijedu za veleslalomski Kristalni globus, ali je ostao bez plasmana na pobjedničko postolje, kojem je najbliži bio u talijanskoj Alti Badiji, osvojivši 4. mjesto. Gotovo dvogodišnje čekanje na plasman na postolje prekinuo je krajem studenoga u američkom Copper Mountainu, gdje je bio treći u veleslalomu.

Među osvajačima bodova našao se i Istok Rodeš, a Varaždinac je najbolja ostvarenja imao u završnici prošle sezone, kad je bio 11. na slalomu u Kranjskoj Gori te 13. u norveškom Hafjellu.

Da Zrinka Ljutić ne bude jedina hrvatska osvajačica Kristalnog globusa u prošloj sezoni pobrinuo se mladi hrvatski biatlonac Matija Legović. On je postao ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa, a osvojio je i Mali globus u disciplini “sprint”.

“Vatreni” najuspješnijim nastupom u kvalifikacijama izborili mjesto na SP-u 2026.

Plasman hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetsko prvenstvo 2026. i dvostruka kruna Rijeke obilježili su nogometnu godinu.

Hrvatska je “projurila” kroz L skupinu europskih kvalifikacija izborivši plasman na World Cup koji će se idućeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U osam susreta ostvarila je sedam pobjeda i jedan remi, što je 91,6 posto osvojenih bodova za najuspješnije kvalifikacije u povijesti. “Vatreni” su tek treći put ostali neporaženi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvi put su to napravili na putu do SP-a 2002. u Japanu i Koreji, a potom i u kvalifikacijama za SP u Njemačkoj 2006.

Početkom prosinca u Washingtonu je održan i ždrijeb skupina SP-a. Hrvatska će igrati u skupini L, zajedno sa selekcijama Engleske, Paname i Gane. “Vatreni” otvaraju SP 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja u Torontu, a u zadnjem kolu izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji. Podsjetimo, plasman u 16-inu finala izborit će po dvije najbolje ekipe iz svake od 12 skupina, te osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Hrvatska će iduće godine sedmi put nastupiti na SP-u, a zvuči gotovo nevjerojatno da su “Vatreni” u dosadašnjih šest nastupa čak tri puta osvajali medalje – jedno srebro (2018.) i dvije bronce (1998. i 2022.).

Tijekom 2025. Dalićeva momčad je u ožujku igrala i četvrtfinale Lige nacija. Protivnik je bila Francuska koja je nakon dvije utakmice slavila “lutrijom” jedanaesteraca. Hrvatska je na Poljudu pobijedila 2-0, da bi “Tricolori” na Stade de Franceu uzvratili identičnim rezultatom. Odlučivali su jedanaesterci, a Francuska je slavila s 5-4. Ligu nacija je na koncu osvojio Portugal porazivši Španjolsku s 5-3 u izvođenju jedanaesteraca. Spomenimo i kako je Hrvatska godinu završila kao deseta reprezentacija svijeta, dok je ženska reprezentacija na 61. mjestu.

Hrvatska U-17 reprezentacija je nastupila na SP-u u Katru izgubivši u 16-ini finala od Uzbekistana nakon izvođenja jedanaesteraca (3-4), dok U-21 ekipa trenutačno zauzima drugo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za EP 2027. Hrvatska futsalska reprezentacija je uspješno okončala kvalifikacije izborivši plasman na EP 2026.

Rijeka osvojila dvostruku domaću krunu

Što se tiče domaćeg nogometa, proteklu godinu obilježila je dvostruka kruna Rijeke. Momčad s Rujevice je završila sezonu sa 65 bodova, kao i Dinamo, ali su Zagrepčani imali lošiji međusobni omjer. Treći je bio Hajduk sa 63 boda. Ispao je Šibenik, a novi prvoligaš je postao Vukovar 1991.

Rijeka je slavila i u Kupu nakon što je u dvije utakmice finala bila bolja od Slaven Belupa (1-1, 1-0). Rijeku je do oba trofeja vodio Radomir Đalović koji je u rujnu dobio otkaz nakon lošeg ulaska u novu sezonu. Momčad sada vodi Victor Sanchez.

Rijeka je europski put započela u kvalifikacijama Lige prvaka, potom je nastavila u kvalifikacijama Europske lige, a uspjela se plasirati u Konferencijsku ligu.

Nakon prošlogodišnjeg gubitka naslova prvaka Hrvatske, u zagrebačkom Dinamu su se dogodile značajne promjene. Zvonimir Boban je 1. lipnja i službeno postao predsjednik Uprave kluba, a momčad je preuzeo Mario Kovačević. Dinamo je zbog dobrog europskog koeficijenta izborio direktan plasman u Europsku ligu, gdje se trenutačno nalazi na 25. mjestu dva kola prije kraja.

Hajduk je proteklu sezonu vodio Talijan Gennaro Gattuso, međutim na Poljudu se zadržao samo jednu sezonu. Presudili su mu tek treće mjesto u prvenstvu i poraz u četvrtfinalu Kupa. Hajduk je u europski put započeo u 2. pretkolu Konferencijske lige, a već u trećem je ispao od albanskog kluba Dinamo City. Momčad trenutačno vodi Urugvajac Gonzalo Garcia.

Ove sezone u Europi smo imali i Varaždin, ali je ispao u 2. pretkolu Konferencijske lige od portugalske Santa Clare.

Svjetsko srebro rukometaša za oproštaj kapetana Domagoja Duvnjaka

Najveći sportski događaj u Hrvatskoj bilo je Svjetsko prvenstvo rukometaša, kojem je od sredine siječnja Hrvatska bila domaćin, zajedno s Danskom i Norveškom. To natjecanje donijelo je srebrnu medalju našim rukometašima, ali i eurofiju u cijeloj zemlji nalik na onu kod uspješnih nastupa nogometaša.

Porečka Žatika, varaždinska Arena i zagrebačka Arena bile su dvorane u kojima se igralo prvenstvo, a hrvatska rukometna reprezentacija je sve svoje utakmice do finala igrala u Zagrebu. Hrvatska je u grupi svladala Bahrein (36-22) i Argentinu (33-18), ali i izgubila od Egipta (24-28) pa se morala vaditi u drugoj rundi, gdje je ubilježila sve pobjede. Redom su padali Zelenortski otoci (44-25), Island (32-26) i Slovenija (29-26). U četvrtfinalu je nevjerojatnom završnicom svladana Mađarska (31-30), a potom u polufinalu, u jednoj od najboljih utakmica hrvatskih rukometaša u zadnje vrijeme, i moćna Francuska (31-28). U finalu u norveškom Baerumu nepobjediva Danska je bila bolja od Hrvatske s 32-26.

Ženska rukometna reprezentacija nastupila je u studenom i prosincu na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj, ali je porazima u grupi od Rumunjske, Danske i Japana ostala bez plasmana u drugi krug.

Rukometaši Zagreba su u skupini Lige prvaka zauzeli su posljednje mjesto s tri pobjede, jednim remijem i deset poraza. Podravka Vegeta je prošla skupinu Lige prvakinja, ali je osmini finala ispala od francuskog Bresta. I Zagreb i Podravka su obranili naslove prvaka Hrvatske.

Za veliku radost su se pobrinuli hrvatski gluhi rukometaši koji su na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju osvojili zlato svladavši u finalu Njemačku s 30-23. Gluhim rukometašima ovo je bio šesto olimpijsko zlato, a imaju još i srebro i dvije bronce.

Hribar europski prvak na 50 slobodno, doprvak na 100 slobodno i brončani u štafeti

Hrvatsko plivanje čekalo je kraj godine za najveće uspjehe u 2025. Europsko prvenstvo u 25-metarskom bazenu u poljskom Lublinu iz hrvatske perspektive zaslužuje najveću moguću ocjenu. Osvojeni su zlato, srebro i bronca, a hrvatski junak prvenstva bio je 21-godišnji Jere Hribar.

U finalnoj utrci na 50 metara slobodno Hribar je postao europski prvak, a pobjedničkim vremenom od 20.70 sekundi izjednačio je nacionalni rekord Duje Draganje. Hribar je time osvojio 13. zlatno odličje za hrvatsko plivanje na EP-ima u 25-metarskom bazenu, ali i prvo nakon čak 15 godina čekanja. Posljednja hrvatska prvakinja Europe bila je Sanja Jovanović.

Prije tog zlata Hribar se okitio srebrom na 100 slobodno uz novi nacionalni rekord, dok je prva medalja u Lublinu osvojena u finalu muške štafete na 4×50 slobodno. Brončani hrvatski sastav popunili su Jere Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko. Štafetnu medalju hrvatsko plivanje je čekalo čak 16 godina.

Prije Lublina hrvatsko plivanje je posljednju medalju osvojilo 2016. kada je Matea Samardžić bila brončana na 200 leđno, na EP-u u 50-metarskom bazenu.

Prije EP-a u malim bazenima Nikola Miljenić se istaknuo s dobrim nastupima na Svjetskom kupu. Kroz natjecanja u 25-metarskom bazenu u Indianapolisu, Chicagu i Torontu Miljenić je ostvario ulaske u dvije finalne utrke u vrlo jakoj konkurenciji.

Upravo zbog žestoke konkurencije hrvatsko plivanje nije imalo previše uspjeha na Svjetskom prvenstvu u velikom bazenu, kojem je Singapur bio domaćin, a vrijedi izdvojiti tek 17. mjesto Marina Mogića u utrci na 1500 slobodno.

Stolnotenisači došli do četvrtfinala na momčadskom EP-u u Zadru

U listopadu 2025. Zadar je bio domaćin momčadskog Europskog prvenstva u stolnom tenisu koje je proteklo u vrlo dobroj atmosferi u dvorani Krešimir Ćosić. Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice uspješno su obavili posao u svojim skupinama, s tim da su djevojke potom zapele u osmini finala izgubivši od Slovačke s 1-3, dok su stolnotenisači napravili korak više.

Prvo je hrvatska momčad u osmini finala pobijedila Grčku s 3-2, dok je potom poražena u četvrtfinalu od Njemačke s 1-3, reprezentacije koja je na kraju osvojila brončanu medalju.

Prije Zadra svjetska stolnoteniska krema okupila se u svibnju u Dohi na Svjetskom prvenstvu, gdje je najbolji rezultat ostvarila Lea Rakovac doguravši do osmine finala, u kojoj je poražena od Japanke Odo. U meču prije toga napravila je veliko iznenađenje pobjedom protiv Južnokorejke Suh Hyo Won, koja je u tom trenutku bila 27. igračica na svijetu.

Krajem 2025. hrvatski stolni tenis ostvario je sjajan rezultat na Svjetskom kupu mješovitih reprezentacija u Chengduu. Sam odlazak u Kinu bio je hvale vrijedan rezultat, jer je Hrvatska bila tek jedna od pet europskih reprezentacija na tom natjecanju. Ostat će upamćene, između ostaloga, pobjede protiv Švedske (8-1) i Hong Konga (8-6) nakon čega je Hrvatska čak imala šansu za proboj u polufinale, ali je u ključnom dvoboju ipak upisan poraz od Južne Koreje (5-8).

Odlični nastupi hrvatskog mješovitog sastava na Svjetskom kupu bili su razlog sjajnih pojedinačnih dosega krajem godine na svjetskim ljestvicama. Tomislav Pucar je došao do 27. mjesta na svijetu čime je postao tek treći hrvatski stolnotenisač, od samostalnosti, koji se probio među 30 najboljih. Zoran Primorac je u zenitu karijere bio drugi na svijetu, dok je Andrej Gaćina dosegnuo 18. mjesto.

U ženskoj konkurenciji Lea Rakovac je došla na 56. mjesto te je time postala treća najbolja hrvatska stolnotenisačica u povijesti. Bolje su bile tek Tamara Boroš, nekada druga na svijetu, i Sandra Paović, koja je bila 49. na svjetskoj ljestvici.