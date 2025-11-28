Preminuo je Hubert Raudaschl, legendarni austrijski olimpijac

Podijeli :

(AP Photo) via Gulliver Image

Legendarni austrijski jedriličar i olimpijac Hubert Raudaschl preminuo je u 83. godini, objavio je Austrijski olimpijski odbor (OOC).

Raudaschl je između 1964. i 1996. nastupio na devet Olimpijskih igara. Ova brojka je mogla biti i veća jer je sudjelovao i na Olimpijskim igrama 1960. u Rimu kao 18-godišnjak. Međutim, tamo je bio kao rezerva i nije upisao nastup.

Tijekom karijere je osvojio i dvije olimpijske medalje – srebro u Mexico Cityju 1968. u klasi Finn, te srebro u Moskvi 1980. u klasi Star zajedno s Karlom Ferstlom. Bio je i dvostruki svjetski prvak i peterostruki europski prvak.

Više nastupa od njega u olimpijskoj povijesti imaju samo kanadski jakač Ian Millar i rusko-gruzijska reprezentativka u streljaštvu Nino Salukvadze koji su nastupili na 10 OI.

U svojoj dugoj olimpijskoj karijeri, Raudaschl je također, četiri puta nosio austrijsku zastavu tijekom ceremonije otvaranja.

Nakon svog posljednjeg olimpijskog natjecanja 1996. godine, usredotočio se na rad u obiteljskom poslu, tvornici jedara.

“S dubokom tugom olimpijska obitelj oprašta se od Huberta Raudaschla, čovjeka čije je ime neraskidivo povezano s mnogim velikim trenucima u austrijskoj sportskoj povijesti. Njegova neusporediva postignuća kao desetostrukog olimpijca svjedoče o disciplini, ustrajnosti i nepokolebljivoj strasti. Hubert Raudaschl nije bio samo izniman jedriličar i dvostruki olimpijski osvajač medalje, već prije svega osoba velikog integriteta i uzor. Pokazao nam je svima što je moguće uz izdržljivost i predanost.

Njegovi uspjesi i sportski duh zaslužuju naše vječno poštovanje i najdublje priznanje. U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji i svim njegovim voljenima. Čuvat ćemo uspomenu na ovu izvanrednu sportsku osobnost,” poručio je predsjednik OOC-a Horst Nussbaumer.