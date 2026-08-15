Nijemac srušio svjetski rekord na Europskom prvenstvu u plivanju

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xEibnerxPressefotox via Guliver Image

Junak pretposljednjeg dana Europskog plivačkog prvenstva u Parizu bio je sjajni Nijemac Johannes Liebmann koji je na impozantan način postavio najbolje vrijeme svih vremena na 1500 metara slobodno.

Od samog starta Liebmann je bio bolji od svjetskog rekorda, a u sjajnom tempu je izdržao sve do kraja. Za skoro četiri sekunde je popravio najbolje svjetsko vrijeme koje sada iznosi 14:26.79.

Mađar Zalan Sarkany je bio drugi s vremenom 14:39.45, dok je njemačko plivanje osvojilo i broncu, zaslužio ga je Oliver Klemet s 14:40.64.

Na 200 leptir pobijedila je domaća uzdanica Leon Marchand s 1:51.72 što je četvrto najbolje vrijeme svih vremena na toj dionici. Nakon polovine utrke vodio je Mađar Kos koji je završio tek šesti, dok je njegov sunarodnjak Richard Marton osvojio srebro s vremenom 1:54.06. Brončani je bio Grk Apostolos Siskos s 1:54.13.

Talijanski plivači su dominirali na 50 prsno, a zlatom se okitio Nicolo Martinenghi s vremenom 26.57. Iza njegovih leđa su srebro podijelili njegov sunarodnjak Simone Cerasuolo i Nizozemac Koen de Groot.

Na 50 slobodno kod plivačica dogodilo se iznenađenje, a kreirala ga je Poljakinja Katarzyna Maria Wasick koja je osvojila zlato s vremenom 23.84. Dvije stotinke slabija bila je prva favoritkinja Šveđanka Sarah Sjostrom, dok je 19-godišnja Talijanka Sara Curtis osvojila novu medalju, ovaj put broncu, s vremenom 23.99.

Na 200 metara mješovito najbrža je bila Irkinja Ellen Walshe s vremenom 2:09.81. Talijanska plivačica Anita Gastaldi je bila druga s 2:10.07, dok je dugo vremena vodeća belgijska predstavnica Roos Vanotterdijk završila na trećem mjestu s 2:10.10.