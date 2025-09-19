Četvero hrvatskih predstavnika na paraplivačkom SP-u u Singapuru

Od 21. do 27. rujna u Singapuru će se održati 13. izdanje Svjetskog prvenstva u paraplivanju na kojem će sudjelovati oko 600 natjecatelja iz 70 zemalja pri čemu i četvero hrvatskih predstavnika.

Hrvatske boje branit će četvero paraplivača – Emma Mečić, Paula Novina, Karlo Knežević i Dino Sinovčić . Uz njih u Singapuru su i izbornik Mirko Samardžić, treneri Slobodan Glavčić, Luca Marin i Ivan Perzel, te fizioterapeut Tomislav Prusac.

Reprezentacija je doputovala u Singapur odradivši prve treninge na bazenima Singapore Sports Huba.

“Uvjeti su savršeni, sve je kako treba biti. Jedini mali problem je velika vlaga, trebat ćemo još malo vremena da se priviknemo. Ovo je prvo natjecanje na kojima nemam velikih očekivanja jer sam nakon Paraolimpijskih igara u Parizu zbog umora i mentalnog zamora uzeo malo duži odmor. Tako da sam kasnije krenuo u sezonu. Odlučili smo da će ova godina biti malo lakša, kako bi napunili baterije i krenuli u novi ciklus za POI u Los Angelesu 2028. godine,” kazao je najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić.

Splićanin je na posljednja tri SP-a osvajao medalje. U Manchesteru prije dvije godine je bio “srebrni” nakon dva zlata osvojena 2022. na Madeiri i 2019. u Londonu. Podsjetimo, Sinovčić je na posljednjim POI u Parizu osvojio broncu na 100 leđno, baš kao i u Tokiju.

Na posljednjem SP-u u Manchesteru Emma Mečić je priredila senzaciju osvojivši srebro na 400 slobodno. Bila je to prva medalja za hrvatsko žensko paraplivanje na svjetskim prvenstvima nakon bronce Sanje Milojević na 5 km na SP-u u Eindhovenu 2010. godine, te prvo srebro nakon 25 godina i srebra Ane Sršen 1998. u Christchurchu.

“Super sam odradila pripreme, osjećam se dobro i jedva čeka početak natjecanja,” kazala je Emma koja će u Singpuru nastupiti u pet disciplina.

“Natjecanje će otvoriti Paula Novina utrkom na 400m slobodno i Dino Sinovčić na 100m leđno. U idućim danima gledat ćemo našu najperspektivniju mladu paraplivačicu Emmu Mečić, a svoj debitantski nastup imat će Karlo Knežević koji ovime potvrđuje da se rad i trud uvijek ispalti. Od hrvatskih reprezentativaca očekuju se kvalitetni nastupi i ulasci u finala, uz mogućnost osvajanja zapaženih plasmana. Sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Singapuru važna je etapa u razvoju hrvatskog paraplivanja i priprema za nadolazeća velika natjecanja, uključujući Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine,” poručio je zbornik Mirko Samardžić.

Hrvatski plivači su do sada na svjetskim paraplivačkim prvenstvima osvojili ukupno 19 medalja pri čemu četiri zlata, sedam srebrnih i osam brončanih medalja.