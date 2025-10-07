Vlasnik najbogatije franšize na svijetu pokazao je srednji prst navijačima Jetsa: ‘Bilo je slučajno’

Podijeli :

(AP Photo/Jeffrey McWhorter)

U nedjelju je odigrana utakmica New York Jetsa i Dallas Cowboysa na njujorškom MetLife stadiumu. Pobjedu su na gostovanju ostvarili Cowboysi s 37:22. Najbogatija franšiza tako je došla do druge pobjede u sezoni, ali rezultat utakmice nije ono o čemu se priča.

Za vrijeme utakmice, nakon jednog touchdowna Dallasa Jerry Jones, njihov vlasnik, pokazao je srednji prst navijačima Jetsa.

Izazvalo je to pravu pomutnju, a nekoliko dana nakon incidenta oglasio se bogati vlasnik.

“To je bilo nesretno. Bilo je puno navijača Cowboysa u blizini nakon što smo postigli posljednji touchdown. Pokazao sam krivi prst, mislio sam pokazati palac gore.”

Međutim, navijači ne vjeruju toj priči jer se na snimci jasno vidi kako je prvo pokazivao palac gore, a onda je reagirao na nešto iz publike te je pokazao srednji prst.