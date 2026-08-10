Vita Barbić osvojila srebro u bacanju koplja na U-20 Svjetskom prvenstvu

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Ulf Schiller via Guliver Images

Vita Barbić, hrvatska juniorska rekorderka do 20 godina u bacanju koplja, posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u svom uzrastu koje se održava u američkom gradu Eugeneu, osvojila je srebrnu medalju hicem od 56,60 metara.

Taj je hitac za četiri metra bio kraći od njenog osobnog i državnog rekorda do 20 godina (60,71 m) koji je postavila prije dva tjedna na državnom prvenstvu u Zagrebu, a izvela ga je u posljednjoj seriji, kad je već znala da je osvojila srebro.

Pokušala je prestići Egipćanku Aseel Abdel Hamid, ali je ostala za više od tri metra iza njene najbolje daljine u finalu (59,82 m) koju je također postigla u zadnjem, šestom pokušaju.

Barbić je od druge serije bila na drugom mjestu, a imala je i dva neispravna pokušaja u trećoj i četvrtoj seriji. Kao što je Egipćanka bila neuhvatljiva za nju, tako i Vitino drugo mjesto ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo.

Brončanu medalju je osvojila Tajvanka Tai Yu-Chin (54,34 m), koja je u petoj seriji nadmašila Amerikanku Emily Harbach za sedam centimetara (54,27 m).