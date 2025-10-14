VIDEO / Sport Klub Hrvatska slavi 18. rođendan! Pogledajte specijalno izdanje emisije Jutro SK

Podijeli :

Postali smo punoljetni! Sport Klub Hrvatska danas slavi svoj 18. rođendan.

Prošli smo puno toga s vama, bilo je tu bezbroj prijenosa, smijeha u redakciji, zabave, ali i naravno kao i u životu – teških trenutaka.

Sport Klub Hrvatska ovakav kakav je danas ne bi bio ništa i bez vas, dragih naših gledatelja koji nas pratite svakodnevno i na čemu vam moramo posebno zahvaliti. Stoga smo vam pripremili i posebno izdanje naše emisije Jutro SK koja ide svakodnevno na našem kanalu Sport Klub 1.

Upoznajte nas još malo bolje. Naš Darin Janković u studiju je ugostio drage kolege Marina Mrduljaša Babu i Gorana Grgića, a stigao mu je i ‘big boss’, direktor Sport Kluba Hrvatska, Marin Radić. Pričali su o ovih 18 godina i kroz što je to sve SK prošao da bi bio baš ovakav kakav je danas. Pogledajte i poslušajte cijelu emisiju u videu iznad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.