VIDEO / Pogledajte čestitke poznatih sportaša za 18. rođendan SK Hrvatska

Veliki 18. rođendan ne može proći i bez sportaša koji nam pružaju podršku. Od Marina Čilića, Valenta Sinkovića, Vahida Halilhodžića, do Damjana Rudeža, Ivice Tucka, Krune Simona... Ima ih, a njihove želje za našu punoljetnost pogledajte u videu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
