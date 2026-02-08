VIDEO / Ivan Ivković za SK: ‘Ovo je Super Bowl najvećih autsajdera u povijesti lige’

Podijeli :

Sezona američkog nogometa primiče nam se kraju, a to znači da Super Bowl samo što nije krenuo. NFL klubovi su odigrali mukotrpnu sezonu, a kao najbolji su se pokazali Seattle Seahawksi i New England Patriotsi. Malo tko je očekivao takav ishod, a među njima je i Ivan Ivković, naš stručnjak za američki nogomet. On je gostovao u Jutru SK kod našeg Josipa Juraja Pajvota te je govorio o tome tko je favorit, lice lige, ali i posebno o ovim dvjema ekipama te zašto je problem NFL-a što u Super Bowlu nema nijedne zvijezde.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.