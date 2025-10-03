VIDEO / Četiri utakmice, četiri pobjede! Sisak na vrhu Alpske lige, pali su i Slovenci

Podijeli :

U četvrtom kolu Alpske lige hokejaši Siska pobijedili su Jesenice 4:1. U prvoj trećini domaćine je u vodstvo doveo Malenica u 14. minuti, a onda golova nije bilo sve do završnih 10 minuta utakmice. Prvo je Marinković u 51. zabio za 2:0, a nervozu u Ledenoj dvorani u Sisku unio je Oblak u 54. minuti. Sve je bilo riješeno u posljednjih pet minuta kada su još zabijali Idžan i Larionovs. Pobjedom protiv slovenske ekipe Sisak se nalazi na vrhu s 11 bodova.