Velike vijesti iz NFL-a: Travis Kelce potpisuje novi ugovor s Chiefsima

Podijeli :

xLeandroxBernardesx via Guliver Image

Prvi je dan free agencyja (slobodnog tržišta) u NFL-u, a već su počele stizati velike vijesti.

Miami Dolphinsi riješili su se Tue Tagovailoe te su primili udarac od 99,2 milijuna dolara na svoj salary cap, a Miami se riješio i svog dobro defanzivca Minkaha Fitzpatricka za pick sedme runde koji stiže iz New York Jetsa.

No, najveća vijest mogla bi biti ona vezana uz Travisa Kelcea. Član Kansas City Chiefsa, iako u poznim igračkim godinama (36), i dalje je jedan od najboljih igrača na tight-end poziciji u ligi. Njemu je ugovor isticao za dva dana te se činilo kako će njegova avantura u Chiefsima biti gotova.

Međutim, u ponedjeljak popodne po hrvatskom vremenu javio se NFL insajder Ian Rapoport koji je izjavio da je izgledno da će Chiefsi produžiti ugovor s Kelcejem. The Athletic javlja kako još ništa nije gotovo, no navode kako bi ugovor mogao biti jednogodišnji s iznosom od 15 milijuna dolara.

Kelce inače ima i hrvatske korijene, a njegov brat Jason odnedavno je umirovljen. Travis je tri puta osvojio Super Bowl dok je Jason tu čast imao jednom. Njih dvojica imaju i zajednički podcast New Heights, a Travis je uz to poznat i po tome što je zaručen s najpopularnijom pjevačicom svijeta Taylor Swift.