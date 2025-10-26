UŽIVO / Zubčić veleslalomom u Soldenu otvara novu sezonu

Podijeli :

Luciano Maria Bisi IPA Sport via Guliver Images

Dan nakon skijašica Svjetski kup također otvoriti veleslalomskom utrkom u austrijskom Soldenu. Jedini hrvatski predstavnik je Filip Zubčić koji je u prvoj vožnji deseti na startu. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je jučer završila deseta u konkurenciji skijašica.