UŽIVO / Zubčić veleslalomom u Soldenu otvara novu sezonu

Dan nakon skijašica Svjetski kup također otvoriti veleslalomskom utrkom u austrijskom Soldenu. Jedini hrvatski predstavnik je Filip Zubčić koji je u prvoj vožnji deseti na startu. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je jučer završila deseta u konkurenciji skijašica.
10:07
Prvo odustajanje
Lucas Pinheiro Braathen je odustao.
10:05
Odermatt preuzeo vodstvo
Odermatt preuzima vodeću poziciju, prvu utrku odradio je 0.25 sekundi brže od Austrijanca Brennsteinera. Slovenac Žan Kranjec je treći.
10:02
Počelo je!
Prva vožnja je počela. Prvi na startu je Austrijanac Stefan Brennsteiner. Spustio se niz stazu s vremenom 58.43.
10:01
Zubčić starta 10.
Filip Zubčić starta deseti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!