UŽIVO

UŽIVO / Zubčić veleslalomom u Soldenu otvara novu sezonu

Ostali sportovi 26. lis 202510:02 > 10:07 0 komentara
Luciano Maria Bisi IPA Sport via Guliver Images

Dan nakon skijašica Svjetski kup također otvoriti veleslalomskom utrkom u austrijskom Soldenu. Jedini hrvatski predstavnik je Filip Zubčić koji je u prvoj vožnji deseti na startu. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je jučer završila deseta u konkurenciji skijašica.

10:07

Prvo odustajanje

Lucas Pinheiro Braathen je odustao.

10:05

Odermatt preuzeo vodstvo

Odermatt preuzima vodeću poziciju, prvu utrku odradio je 0.25 sekundi brže od Austrijanca Brennsteinera. Slovenac Žan Kranjec je treći.

10:02

Počelo je!

Prva vožnja je počela. Prvi na startu je Austrijanac Stefan Brennsteiner. Spustio se niz stazu s vremenom 58.43.

 
10:01

Zubčić starta 10.

Filip Zubčić starta deseti.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Ostali sportovi