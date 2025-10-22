Utakmice NFL-a dogodine će se igrati na još jednom kontinentu?

Podijeli :

AP Photo/Chris Szagola

Profesionalna liga američkog nogometa (NFL) sljedeće sezone namjerava povećati broj utakmica koje će se igrati u inozemstvu. Ove sezone sedam utakmica se igra van granica SAD-a, a sljedeće godine bi moglo biti odigrano devet susreta, objavio je "Sports Business Journal".

To je maksimum koji dopušta rezolucija NFL-a iz 2023. godine, kojom se predviđa da liga može organizirati najviše osam susreta u inozemstvu, a Jacksonville Jaguarsi imaju pravo jednu utakmicu u sezoni odigrati u Londonu.

Ove sezone tri utakmice NFL-a bit će odigrane u Velikoj Britaniji, te po jedna u Brazilu, Njemačkoj, Irskoj i Španjolskoj. Liga je potvrdila da će sljedeće godine jedna utakmica biti odigrana u Australiji, a u kalendar je, nakon 2022., vraćen i Mexico City.

“Sports Business Journal” navodi da je neizvjesno hoće li Irska ostati u kalendaru sljedeće godine, što bi moglo otvoriti mjesto za još jednog novog domaćina NFL utakmica. Iz Saudijske Arabije stigao zahtjev za domaćinstvom jednog susreta, ali je to odbijeno jer nije među 21 državom kojima je NFL dodijelio marketinška prava.