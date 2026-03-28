Uhićen legendarni golfer Tiger Woods

Slavni Amerikanac uhićen je nakon prometne nesreće koja se dogodila na Floridi, a u kojoj je sudjelovao njegov Land Rover.

Prema informacijama koje prenosi CNN, Woods (50) je bio sudionik incidenta u kojem se njegovo vozilo prevrnulo nakon sudara na uskoj seoskoj cesti.

Iako u nesreći nije zadobio teže ozljede, Woods je zadržan na mjestu događaja zbog sumnje da je vozio pod utjecajem alkohola, kao i zbog odbijanja da se podvrgne zakonski propisanim testovima.

Prema riječima šerifa, do nesreće je došlo kada je Woods pokušao pretjecati sporije vozilo, pri čemu je udario u prikolicu. Nakon prevrtanja automobila uspio je sam izaći iz vozila, ali su policajci primijetili znakove moguće ometenosti.

Zanimljivo, inicijalni test na alkohol pokazao je nultu koncentraciju. Ipak, Woods je odbio test urina, što je dodatno zakompliciralo situaciju i dovelo do podizanja optužnice.

Tereti se za:

vožnju pod utjecajem (DUI)

oštećenje tuđe imovine

odbijanje zakonski naloženog testiranja

Zadržan je u pritvoru najmanje osam sati dok traje procedura, a njegov pravni tim zasad se nije oglasio.

Podsjetnik na ranije probleme

Ovaj incident dolazi u osjetljivom trenutku za slavnog golfera, svega nekoliko dana nakon što se vratio igranju golfa nakon dulje pauze uzrokovane ozljedama.

Podsjetimo, Woods je i ranije imao problema sa zakonom – 2017. godine bio je priveden zbog sličnog incidenta povezanog s vožnjom.

Najnoviji događaji bacaju sjenu na pokušaj povratka jednog od najvećih golfera svih vremena. Ostaje za vidjeti kako će se ovaj slučaj odraziti na njegovu karijeru, ali i na imidž koji je godinama gradio na sportskim terenima.