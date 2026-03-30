Ubrzo kreće prodaja karata za OI u Los Angelesu: Evo koliko su pristupačne

AP Photo/David Goldman via Guliver Image

Organizatori Olimpijskih igara koje će se 2028. godine održati u Los Angelesu objavili su kako će prodaja prvog kontigenta ulaznica započeti 9. travnja, dok će stanovnici određenih dijelova Los Angelesa i Oklahoma Cityja moći osigurati svoje ulaznice i tjedan dana ranije.

Dopredsjednica Izvršnog odbora Olimpijskih Igara Allison Katz-Mayfield kazala je kako će milijun ulaznica biti u prodaji po minimalnoj cijeni od 28 dolara, više od 75 posto ulaznica, uključujući i neke za finalna natjecanja prodavat će se po cijeni ispod 400 dolara, od toga oko 50 posto njih ispod 200 dolara, dok bi cijena za samo pet posto ulaznica trebala premašivati tisuću dolara.

"U usporedbi s cijenama ulaznica za druge velike sportske događaje u SAD-u, cijene ulaznica za Igre su daleko niže", kazala je Katz-Mayfield.