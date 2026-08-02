U Belgiji srušena dva hrvatska rekorda, jedan je popravljen za čak pet sekundi

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xxDamirxKrajacx dk_zagreb_meeting14-260626 via Guliver Image

Uspješan nastup imali su naši atletičari na međunarodnom atletskom mitingu iz WACT Bronze serije u belgijskom Oordegemu na kojem su postignuta i dva hrvatska rekorda, objavio je HAS.

U utrci na 3000 m zapreke Bruno Belčić je istrčao novi hrvatski rekord 8:34.33 minuta što je gotovo 5 sekundi bolje od njegovog rekorda koji postavio prošle godine također na ovom mitingu. Ukupno je Belčić osvojio 10. mjesto.

Nino Jambrešić je u utrci na 1500 m bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom 3:36,31 minuta.

Posebno se istaknula Nina Vuković u utrci na 800 m istrčavši prvi puta ovu dionicu ispod 2 minute – 1:59,05 osvojivši prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji. S ovim rezultatom Nina se popela na drugo mjesto na tablicama svih vremena u Hrvatskoj iza rekorderke Slobodanke Čolović (1:56,51), a ispred legendarne Vere Nikolić (1:59,62). Njih tri su jedine naše atletičarke koje su 800 m istrčale ispod 2 minute.