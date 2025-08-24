Tragedija u Španjolskoj: Mladi biciklist poginuo nakon masovnog pada, 18 hospitaliziranih

Podijeli :

Mladi španjolski biciklist, 17-godišnji Ivan Melendez Luque preminuo je od posljedica masovnog pada koji se dogodio tijekom druge etape "Vuelta a Espane" za juniore koja se vozila u subotu pa su organizatori otkazali ostatak tog događaja.

Do kobnog incidenta došlo je sredinom druge etape koja se vozila od Lange de Duero do Lagune Negre u pokrajini Castilla y Leon (117.8 km) kada je palo 20-ak vozača od kojih je njih 18 hospitalizirano u Soriji, trojica s teškim ozljedama, a u najlošijem je stanju bio Melendez koji je podlegao ozljedama.

Stanje ostale dvojice teško ozlijeđenih vozača zasad nije poznato.

“Vuelta Ribera (službeno ime juniorske Vuelte) prekida svoje aktivnosti zbog smrti vozača. Naše su misli i podrška s njegovom obitelji i prijateljima”, objavili su organizatori.

Ovo je druga pogibija mladog biciklista ovoga ljeta, nakon što je tijekom utrke u Val d’Aosti smrtno stradao 19-godišnji Talijan Samuele Privitera.