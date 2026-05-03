Teške optužbe na račun Tadeja Pogačara

Tadej Pogačar svojom dominacijom u svijetu biciklizma mnogima postaje “trn u oku”, posebno Francuzima. Na njega se ovaj put obrušio Valentin Paret-Peintre iz ekipe Soudal–Quick-Step, koji tvrdi da mu organizatori utrke pomažu na putu do pobjede.
Nakon što je u 2026. pobijedio na četiri od pet jednodnevnih utrka na kojima je nastupio, Pogačar se trenutačno natječe na svojoj prvoj etapnoj utrci ove sezone – Tour de Romandie.
Slovenski as i tamo nastavlja u svom ritmu, s tri etapne pobjede, uključujući i kraljevsku etapu u kojoj je za 20 sekundi nadmašio glavnog konkurenta Floriana Lipowitza. U ukupnom poretku ima 35 sekundi prednosti uoči završne, zahtjevne etape.
Unatoč dominaciji, dio karavane dovodi u pitanje uvjete utrkivanja. Paret-Peintre je nakon etape sugerirao da su motocikli organizatora bili preblizu Pogačaru, što bi po njemu moglo utjecati na rezultat.
Dodao je i da bi, ako organizatori žele njegovu pobjedu, to bila njihova odluka, uz napomenu da takve sumnje već postoje unutar pelotona, ali da je to, kako kaže, “dio sporta”.
