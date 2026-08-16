Talijan do zlata u troskoku četvrtim najboljim skokom svih vremena

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AP Photo/Matthias Schrader by Guliver

Talijanski reprezentativac Andy Diaz Hernandez izveo je na Europskom prvenstvu u Birminghamu četvrti troskok svih vremena (18,15 m) što mu je donijelo naslov europskog prvaka.

Kubanac koji je 2023. dobio talijansko državljanstvo je već u prvoj seriji preletio granicu od 18 metara, ali je zbog malog prijestupa taj skok ostao neizmjeren.

No, pokazao je koliko je talijanski reprezentativac raspoložen. U drugoj seriji je pogodio s odrazom i doletio u tri skoka do daljine od 18,15 metara. Ostao je tri centimetra kraći od rekorda europskih prvenstava što ga je prije dvije godine u Rimu postavio španjolski troskokaš Jordan Diaz Fortun, koji je također kubanski migrant, a 14 centimetara mu je nedostajalo do svjetskog i europskog rekorda Britanca Jonathana Edwardsa iz Goeteborga 1995.

Hernandez je nakon toga izveo još samo jedan ispravan skok, ali nije bilo nikoga tko bi ga ugrozio i oteo mu naslov europskog prvaka.

Srebro je sa 17,76 m iz prve serije osvojio Pedro Pichardo, 33-godišnji Kubanac koji nastupa pod portugalskom zastavom, čime je ponovio domet iz Rima 2024. No, Pichardo sigurno nije bio razočaran, je u kolekciji već ima sva velika zlata, europsko iz Muenchena 2022., dva svjetska (2022. i 2025.) i olimpijsko iz Tokija 2021., uz srebro iz Pariza 2024.

Talijan Andrea Dallavalle je kolekciji srebrnih odličja, europskog iz 2022. i svjetskog iz 2025., dodao broncu do koje je došao skokom od 17,37 m.

Svoje treće uzastopno europsko zlato osvojila je u skoku u vis 24-godišnja svjetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučih za što joj je bilo dovoljno preskočiti 1,97 m.

Kao i prošle godine na SP-u u Tokiju, srebrnu medalju je osvojila Poljakinja Maria Žodzik, kojoj je to prvo odličje na europskim prvenstvima. Preskočila je 1,95 m iz prvog pokušaja, a 34-godišnja Crnogorka Marija Vuković, kojoj je to uspjelo iz drugog skoka, došla je do brončanog odličja, koje je pridružila srebru osvojenom u Muenchenu 2022.

Razočarana će iz Birminghama otići 21-godišnja Srpkinja Angelina Topić, koja je preskočila samo početnih 1,83 m i završila tek na 12. mjestu, nakon što je na prethodna dva kontinentalna natjecanja osvajala srebro (2024.) i broncu (2022.).

Britanska muška i ženska štafeta 4×100 m osvojili su naslove europskih prvaka pa je Amy Hunt s trećim osvojenim zlatom najuspješnija natjecateljica na ovom prvenstvu.

Britanke (Diana Asher-Smith, Amy Hunt, Success Eduan i Imani Lansiquot) su uvjerljivo pobijedile ostvarivši najbolje europsko vrijeme u ovoj godini (42.05 sekundi). Srebro je osvojila štafeta Švicarske (43.12), a bronca je pripala Poljakinjama (43.15).

Zlato u muškoj štafeti su za Veliku Britaniju osvojili Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes i Romell Glave, a njihovo pobjedničko vrijeme je bilo 38.45 sekundi. Europski doprvaci su Nijemci (38.64), a broncu je osvojila štafeta Belgije (38.70).

U nedjelju, zadnjeg dana natjecanja, na rasporedu je zadnjih deset finala, a program će započeti već u 8.30 po srednjoeuropskom vremenu maratonom za žene, dok će muškarci startati 40 minuta poslije.

Program na stadionu započinje u 20.15 sati, a Hrvatska će svoju predstavnicu imati u bacanju koplja. Hrvatska rekorderka i olimpijska pobjednica iz 2016. Sara Kolak u finale se plasirala s trećim rezultatom kvalifikacija, a početak natjecanja je predviđen za 20.55 sati.