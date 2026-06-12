Svjetska prvakinja suspendirana nakon pozitivnog dopinškog nalaza

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AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Etiopska atletičarka ⁠Gudaf Tsegay (29), svjetska prvakinja na 5.000 i 10.000 metara, zaradila je suspenziju u trajanju od četiri mjeseca, jer je u prosincu prošle godine bili pozitivna na zabranjenu supstancu, objavio je u petak Odbor za integritet atletike.

Suspenzija se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna ove godine, a poništeni su i svi rezultati koje ostvarila od 5. prosinca prošle godine.

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Tsegay je bila pozitivna na ​letrozol, za koji je kazala da joj je propisan iz medicinskih razloga. U veljači ove godine tražila je da joj se prizna da je koristila ​letrozol za liječenje. Odbor za integritet atletike priznao je da postoje medicinski razlozi za korištenje sporne supstance, ali je odbio njen zahtjev da joj se to prizna retroaktivno i zbog toga joj je izrečena suspenzija.

Tsegay ima zlatne medalje na 5.000 metara sa SP 2022. u Eugeneu i na 10.000 metara sa SP 2023. u Budimpešti. Također, na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojila je broncu na 5.000 metara.