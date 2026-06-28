Švicarska atletičarka sve bliže obaranju najstarijeg svjetskog rekorda: Nije srušen već 43 godine

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AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Švicarska atletičarka Audrey Werro istrčala je sjajnu utrku na 800 metara na mitingu Dijamantne lige u Parizu, gdje je s 1:53.80 minuta postavila novi osobni rekord, rekord Dijamantne lige i mitinga te se približila najdugovječnijem svjetskom rekordu Čehinje Jarmile Kratochvilove iz 1983. na 52 stotinke.

“Nisam mislila da ću ove sezone moći pokušati oboriti svjetski rekord; mislila sam da će se to dogoditi kasnije u mojoj karijeri, ali stvarno je super što se to događa sada i oduševljena sam. To mi daje još više motivacije za ono što dolazi”, izjavila je Werro koja je ostvarila treći rezultat svih vremena uvjerljivo pobijedivši Nizozemku Femke Broeders-Bol (1:55.60) koja se prebacila sa 400 metara među srednjoprugašice.

Munjevita je bila i muška utrka na 800 metara u kojoj je najbolje vrijeme sezone postavio Kanađanin Marco Arop sa 1:41.84 minuta. Njegov osobni rekord je 1:41.20 pa ne čudi želja da proba već u ovoj sezoni srušiti svjetski rekord Kenijca Davida Rudishe (1:40.91) s OI 2012. u Londonu.

“Sad sam doista u dobroj formi, a ako uspijem uskladiti sve detalje do kraja sezone, možda bih mogao srušiti svjetski rekord ove godine. Nije važno gdje, samo da sam zdrav i sto posto spreman, volio bih to učiniti”, izjavio je kanadski atletičar.

Rekord mitinga postavio je i Armand Duplantis preskočivši 6,13 metara u skoku motkom. Nevjerojatni Šveđanin je nakon toga ostao posljednji atletičar na stadionu i pokušao je prirediti nezaboravan šou za 18.500 gledatelja. Podigao je letvicu na 6,32 metra, visinu novog svjetskog rekorda. Nažalost, nije se dogodilo, nije uspio po 16. put preletjeti letvicu više od bilo koga drugoga.

Olimpijski pobjednik Amerikanac Noah Lyles doživio je poraz u utrci na 100 metara, iako je trčao respektabilnih 9.92 sekundi. No, za stotinku je brži bio njegov sunarodnjak Trayvon Bromell (9.91).

Nakon što je prije dva dana pobijedio u memorijalnoj utrci na zagrebačkoj Mladosti i pritom postavio osobni rekord (12.98 sekundi), američki trkač preko visokih prepona Jamal Britt došao je do svoje treće ovosezonske pobjede u Dijamantnoj ligi, a osobni rekord je spustio za još devet stotinki (12.89).

“Nisam to očekivao ovdje. Utrka nije bila idealna, nije bila onakva kakvu sam želio, nisam imao najbolji start, ali sam najbolji u središnjici i na kraju. Nisam se osjećao najbolje, ali istrčati ovakav rezultat i pobijediti je sjajno”, rekao je Britt.