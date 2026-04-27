Slovenac koji je 20 godina igrao za samo jedan NHL klub završio karijeru

Larry MacDougal via Guliver

Najbolji slovenski hokejaš svih vremena 38-godišnji Anže Kopitar završio je dugačku, bogatu karijeru ispadanjem njegovih Los Angeles Kingsa u prvom krugu doigravanja u kojem ih je Colorado Avalanche pobijedio u četiri utakmice, a u četvrtoj je bilo uvjerljivih 5-1 za najbolju momčad osnovnog dijela NHL sezone.

Kopitar, koji je svih 20 godina NHL karijere proveo u Los Angeles Kingsima, postavio je brojne rekorde ovog kluba s kojim je 2012. i 2014. osvojio Stanley Cup.

Za Kingse je odigrao 1521 utakmicu u osnovnom dijelu sezone i skupio 1316 bodova (452 gola i 864 asistencije), što je klupski rekord. Dodao je i 89 bodova u 107 utakmica doigravanja. Dvaput je tijekom karijere bio nagrađivan kao najbolji obrambeni igrač među napadačima u NHL-u.

“Volio bih da me pamte kao dobrog suigrača. Zapravo, kao dobrog suigrača i dvostrukog osvajača Stanley Cupa”, izjavio je Kopitar nakon što je ovacijama navijača Kingsa ispraćen u igračku mirovinu, a osim suigrača, Kopitaru su se na ledu Crypto.com Arene poklonili i suparnici iz Colorada, koji nastavljaju put u doigravanju.

No words can ever define what you have meant to the Game, this City, and the Organization. You will always be 1 of 1. Thank you for everything, Anže! 🖤 #11 pic.twitter.com/jLn0HSPxKg — LA Kings (@LAKings) April 27, 2026

Za četvrtu pobjedu u seriji Nathan MacKinnon je postigao dva gola i dodao asistenciju. To su najboljem strijelcu u osnovnom dijelu sezone (53 gola) bili prvi pogoci u ovom doigravanju. Cale Makar, Nicolas Roy i Devon Toews također su bili strijelci za Avalanche, dok je Gabriel Landeskog dodao dvije asistencije. Joel Edmundson postigao je jedini gol za Kingse.

Colorado će u drugom krugu igrati protiv pobjednika u srazu Dallas Starsa i Minnesota Wilda, u kojem je nakon četiri odigrane utakmice rezultat 2-2 u pobjedama.