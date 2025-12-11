SKener: Počinje Svjetsko prvenstvo koje spaja dvije najljepše stvari na svijetu – sport i glazbu

Podijeli :

xIanxStephenx PSI-21039-0173 via Guliver Image

Večeras će oko 20 sati na pozornicu Aleksandrine palače izaći Kim Huybrechts i Arno Merk te će oni otvoriti “Božićnu” sezonu u Londonu. Susretom Belgijanca i Nijemca započet će Svjetsko prvenstvo u pikadu, ludom sportu koji svake godine u prosincu i siječnju oduševljava ljude diljem svijeta.

Ovaj tekst neće biti tipična najava Svjetskog prvenstva. Nećemo tu spominjati najveće favorite iako i vrapci na znaju da je to 18-godišnji Englez Luke Littler. Ne, ovdje ćemo se dotaknuti onoga što ovaj sport čini posebnim, a to je glazba i nogometna atmosfera u, nekada, tihom sportu. Ako nikada niste gledali pikado, već ćete uoči prvog meča vidjeti nešto neobično za većinu sportova.

Prije svakog susreta igrači izlaze na pozornicu uz glazbenu pratnju pjesme koju sami odaberu ili ako su neodlučni, koju im PDC (Professional Darts Corporation) odabere. Da, to podsjeća na boks, koji također ima nekoliko istih karakteristika kao pikado, no kao neljubitelj borilačkih sportova, ne mogu romantizirati o njima, ali zato o ovom barskom sportu mogu.

Baš zbog odabira pjesme igrači nekada postanu voljeni ili barem voljeniji od svojih protivnika. Ako ne odaberete dobru pjesmu, odmah ćete to znati jer ako alkohlozirana publika u Londonu ne pjeva ili barem ne pjevuši stihove vaše glazbene numere, znači da ste pogrešno odabrali. U tom slučaju će vam “oprostiti” jedino ako igrate izvanserijski pikado (Michael van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson i slični s manje atraktivnim pjesmama) pa ih brojnim maksimalnim “rukama” tjerate na prolijevanje pive i podizanje papirnatih natpisa s brojem 180 ili na pozornici imate neki šarm kao što je to lani imao Bahamac Rashad Sweeting.

Tako oni koji pogode s pjesmom imaju bezuvjetnu podršku publike. Krenut ćemo od najočitijeg primjera za nas ljubitelje pikada. Nathan Aspinall, popularno zvani “The Asp”, 15. je igrač svijeta, ali publika ga u najmanju ruku podržava kao da je najbolji na svijetu. Pomaže mu i što je Englez, ali dosta ovisi o tome koju je pjesmu odabrao za izlazak.

“The Asp” na pozornicu izlazi na pjesmu “Mr. Brightside” od The Killersa. U ranim nultima ta pjesma je bila u vrhu svih lista u SAD-u, ali i u Ujedinjenom Kraljestvu pa brojni u publici znaju riječi. No, nije dovoljno znati samo riječi, nego ih pjevati u unisonu. To pikado publika izvanredno radi jer mnogi dolaze iz nogometa pa ulaskom Aspinalla na “stage” dvorana odjekuje toliko da ne možete ostati ravnodušni kada je čujete u prijenosu.

Takva je situacija i kad Stephen Bunting izlazi na pozornicu. Jedino ako ste čovjek od leda tog čovjeka možete ne poštovati. “The Bullet” je na sceni dugi niz godina, a svoju popularnost zapravo je stekao nedavnim TikTok videima. No, uz to on izlazi na pjesmu od Davida Guette i Sije pod nazivom “Titanium”. Kao i kod Aspinalla, publika zna riječi te pjesme pa dvorana svakim novim Buntingovim izlaskom dosegne novu dimenziju. To ide do te mjere da je Englez, kojega je takva podrška pogodila, morao zadržavati suze za vrijeme izlaska na pozornicu.

Brojni su tu primjeri pjesama koje lede krvu žilama. Tako preporučujem svakome od vas da pogleda izlazak Williama O’Connora u dublinskoj večeri Premier lige ili ulazak simpatičnog Johna Hendersona uz zvuk škotskih gajdi u Aberdeenu. Međutim, kako je riječ o Božićnom razdoblju izdvojit ću osobnog favorita na pikado sceni, a to je Ricky Evans.

Kao i svako dijete uživao sam u Božićnom razdoblju, što zbog poklona, ali i zbog Božićnih pjesama koje sam najlakše pamtio. Ta ljubav prema Božiću ohladila se u godinama koje su slijedile, dolaskom u srednju školu i odlaskom na fakultet, no pikado je to vratio. Prosinac je značio ludnicu u Londonu, a posebno se isčekivao i još uvijek se isčekuje nastup Rickyja Evansa.

Što je to posebno kod njega? Pa, simpatični Englez šašavog karaktera u prvim kolima turnira uvijek izlazi s pjesmom “Merry Chistmas, everyone” od Shakin’ Stevensa. U Hrvatskoj bi to bili Fantomi i njihov “Sretan Božić, svakome”. Rijetko tko ne zna riječi te pjesme, a kada na pozornicu izlazi dobronamjerni “Rapid Ricky” teško je ne uživati. Iako je izjavio kako ne voli Božić, naglasio je kako neće prestati s Božićnim pjesmama jer želi svoje, ali i tuđe fanove nagrađivati svakim izlaskom na stage.

35-godišnji Englez je razlog zašto mnogi od nas vole pikado i zašto su, unatoč konzumerizmu, ponovno zavoljeli Božićno razdoblje. Dajte pikadu priliku i sigurno nećete požaliti, a ako već pratite sport, onda već znate da nas čeka ludnica koja će trajati do početka siječnja. Vežite se, polijećemo!