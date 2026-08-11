Sjajni Jere Hribar izborio finale Europskog prvenstva na 100 metara slobodno

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Novi hrvatski rekorder na 100 metara slobodno, 22-godišnji Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu u toj disciplini s osmim vremenom polufinala.

Hribar je u polufinalu plivao vrijeme od 48.04 sekundi, što je za 24 stotinke sporije od rezultata kojega je ostvario u jutarnjim kvalifikacijama, ali je bilo upravo dovoljno za ulazak u finale koji je na programu u srijedu.

Europski doprvak iz 25-metarrskih bazena na ovoj distanci iz prosinca prošle godine uhvatio je posljednje mjesto koje vodi u finale sa sedam stotinki ispred Britanca Jacoba Millsa koji je sotao deveti, odnosno bez finala.

Drugi hrvatski predstavnik u polufinalu, 20-godišnji Vlaho Nenadić u polufinalu je plivao 48.44 sekundi i zauzeo je 12. mjesto u polufinalu. Nenadić je u polufinalu bio samo dvije stotinke sporiji no u kvalifikacijama.

Najbrži u polufinalu je bio Rumunj David Popovici s novim rekordom europskih prvenstava od 46.72.