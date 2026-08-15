Sjajna Hrvatska U-20 razbila Italiju i izborila finale Europskog prvenstva

Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija izborila je plasman u finale Europskog prvenstva. Mlade Barakude su u polufinalu uvjerljivo svladale Italiju s 19:11 i tako stigle do trećeg uzastopnog finala u mlađim kategorijama.
Momčad Zorana Bajića odlično je otvorila utakmicu te već nakon prvih osam minuta imala četiri pogotka prednosti (6:2). U drugoj četvrtini gledali smo nešto izjednačeniju igru, no Hrvatska je na poluvrijeme otišla s velikih 10:5. Kapetan Maro Šušić tada je već bio na četiri postignuta pogotka.
Barakude su u nastavku dodatno pojačale ritam. Serijom od tri uzastopna gola u trećoj dionici Hrvatska je otišla na +7 (14:7), a u posljednjoj četvrtini prednost je nastavila rasti. Hrvatska je na kraju bez većih problema privela susret kraju i potpuno zasluženo izborila mjesto u finalu.
Šušić je utakmicu završio kao najbolji strijelac s čak šest pogodaka, dok je Viktor Tončinić četiri puta tresao mrežu. Ante Jerković istaknuo se s čak šest asistencija.
Hrvatska i Italija već su se susrele u skupini A, a taj je dvoboj pripao Talijanima rezultatom 16:13. Italija je na kraju završila prva u skupini, dok je Hrvatska nakon poraza od Grčke (14:16) zauzela treće mjesto i morala kroz doigravanje tražiti put prema četvrtfinalu.
U toj fazi natjecanja Hrvatska je bila uvjerljiva protiv Francuske, koju je svladala 21:8, a potom je u dramatičnom četvrtfinalu pobijedila Srbiju 14:13 i izborila polufinalni okršaj s Italijom.
Mlade hrvatske reprezentacije ovog su ljeta već ostvarile velike uspjehe. U16 i U18 selekcije osvojile su svjetske naslove, a U20 reprezentacija sada ima priliku kompletirati sjajan niz. Posljednja prepreka bit će Španjolska, protiv koje će Hrvatska za europsko zlato igrati sutra od 19 sati po hrvatskom vremenu.
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