Sisak zabio čak deset komada Talijanima i izjednačio seriju

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

Hokejaši Siska impresivnim nastupom svladali su u nedjelju na Zibelu talijanski Merano rezultatom 10-3 (3-0, 5-2, 2-1 ) i izjednačili polufinalnu seriju playoffa Alpske lige na 1-1.

Sisak se tako sjajnom pobjedom vratio u život nakon što je samo dan ranije na istom ledu nesretno izgubio prvu utakmicu iako je imao vodstvo od 2-0 do deset minuta prije kraja i u većem dijelu susreta bio bolja momčad.

Da su Vitezovi brzo zaboravili bolni poraz pokazalo je već samo otvaranje utakmice.

U glavnoj ulozi bio je kapetan domaćih Ivan Puzić koji već u trećoj minuti udarcem s plave linije dovodi Sisak u vodstvo. Nije to bio posebno jak udarac, ali je prošao kroz šumu igrača i provukao se u gol.

Nije prošlo niti šest minuta kada je Yeob Kim iskoristio sjajno povratno dodavanje Danile Larionovsa i oštrim udarcem zakucao pak iza leđa golmana Merana Andreasa Bernarda.

I u nastavku trećine Sisak nije posustajao u napadima što je rezultiralo novim pogotkom za visokih 3-0. Strijelac je bio Filip Kašparek koji je majstorski u gol skrenuo pak koji je s plave linije uputio Nejc Brus.

U posljednjoj minuti prve trećine gužva pred vratima Vilima Rosandića rezultirala je njegovom ozljedom zbog čega je morao napustiti led, a umjesto njega je ušao Vito Nikolić. U istoj situaciji dvominutnu kaznu je zaradio Puzić, ali se rezultat do kraja trećine nije mijenjao.

Drugi period počeo je uraganskim napadima Merana koji je prvih šest minuta snažno pritisnuo domaće hokejaše gotovo im ne dopustivši da izađu iz obrambene trećine. Nije slutilo na dobro za Vitezove tim više što su prvo isključenje u periodu zaradili baš oni.

Međutim, Larionovs u sjajnoj kontri s igračem manje majstorski prolazi pored dvojice talijanskih igrača, na kraju zaobilazi i golmana i zabija za 4-0. U istom powerplayju Merano ipak uspijeva iskoristiti igrača više i preko Rasmusa Nousiainenena smanjiti na 4-1.

Nakon toga slijedi nevjerojatnih šest minuta u kojem Siščani postižu tri gola.

Kašparek svojim drugim golom odvodi Sisak na 5-1, nakon čega Merano mijenja golmana, koji na njegovu nesreću prima gol iz prvog udarca koji su mu uputili Siščani. Strijelac je bio ponovno Larionovs, svega 23 sekunde nakon gola Kašpareka.

Za dvije minute novi gol za Sisak. Strijelac je bio mladi Nikša Jurić.

Na 7-2 smanjuje Pascal Brunner minutu i pol prije kraja trećine, ali ni to nije bio kraj kanonadi golova.

Vodstvo na 8-2 za Siščane povisuje Larionovs svojim trećim golom. Opet je to učinio u situaciji s igračem manje, 45 sekundi prije kraja druge trećine.

U trećem periodu Sisak malo staje na kočnicu, što koristi Merano i smanjuje na 8-3. Strijelac je bio David Trivellato.

Nakon svojevrsnog zatišja u igri Sisak se pred kraj trećine ponovno ubacuje u višu brzinu što je rezultiralo devetim golom u mreži talijanskog vratara. Odličnim udarcem iz daljine svladao ga je Vito Idžan.

Za senzacionalnih 10-3 u situaciji s dva igrača više zabija Patrik Dobrić projektilom iz daljine.

Bio je to i konačni rezultat spektakularne utakmice na Zibelu i početak velikog slavlja za više od 2300 navijača koji su do vrha ispunili sisačku Ledenu dvoranu.

Serija se sada seli u Merano gdje su u srijedu i četvrtak igraju sljedeće dvije utakmice. Prilika je to da Sisak vrati break i ponovno preseli prednost domaćeg leda na Zibel.