Sisak poražen nakon penala u utakmici punoj preokreta

KHL Sisak

Hokejaši Siska izgubili su u četvrtak u Ledenoj dvorani Zibel od talijanskog Wipptala rezultatom 5-6 (1-2, 2-2, 2-1, 0-1 SO) koji je dva boda odnio tek nakon izvođenja penala budući da je u 65 minute igre bilo neriješeno.

Odlična utakmica puna preokreta i uzbuđenja odigrana je u Sisku. Domaći su poveli 1-0, gosti odlaze na 1-4, Sisak se vraća i preokreće na 5-4, da bi Talijani pred sam kraj utakmice izjednačili i odveli je u produžetak.

Nakon što ni u njemu nije bilo golova, Wipptal boljim izvođenjem penala, u kojima je njihov vratar obranio sva tri pokušaja Siščana, dolazi do vrijedne pobjede.

Sisak je u vodstvo doveo Fran Završki u 7. minuti utakmice, ali gosti iz Južnog Tirola brzim golom uzvraćaju, a do kraja prve trećine i prelaze u vodstvo.

Druga trećina počela je tako da je Wipptal postigao još dva pogotka i otišao na visokih 1-4.

No, Sisak se ne predaje i uz gromoglasnu podršku publike prvo smanjuje na 2-4 pogotkom Yeoba Kima, a potom dolazi na samo gol zaostatka jer zabija Danila Larionovs.

Pritisak Siščana nastavio se i u posljednjoj trećini što je urodilo s još dva gola Kima čime Vitezovi potpuno preokreću utakmicu i ponovno preuzimaju vodstvo. Na semaforu je 5-4.

Međutim, ne da se ni Wipptal koji uspjeva zabiti pet minuta prije kraja za 5-5.

U petominutnom produžetku u igri tri na tri prilike su frcale na obje srane, ali nitko nije uspio pak pospremiti u mrežu.

Pristupilo se izvođenju penala pri čemu je gostujući golman obranio sva tri pokušaja domaćih, dok je sisački vratar Vilim Rosandić jednom bio savladan, što znači da su gosti odnijeli dva, a u Sisku je ostao jedan bod.

Sisku iduće dvije utakmice u master rundi igra u gostima, a na Zibel se vraća 3. ožujka.