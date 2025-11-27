Sisak doživio poraz na domaćem terenu u Alpskoj ligi

Podijeli :

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

Hokejaši Siska poraženi su u četvrtak na domaćem ledu u dvorani Zibel od talijanskog Asiaga rezultatom 1-2 (0-1, 0-1, 1-0).

Asiago je došao u vodstvo od 2-0 sa po jednim golom u prve dvije trećine. Sisak smanjuje u posljednjoj dionici pogotkom Bohdana Panasenka, ali ne uspijeva izbjeći poraz.

Vitezovi su imali smo svojih prilika, zatresli su gredu i stativu, ali osim sportske sreće u večerašnjoj utakmici manjkalo im je i energije kojom bi preokrenuli rezultat.

Omjer udaraca je 39-26 u korist Siska.

Iduća utakmica je u subotu ponovno u Sisku protiv još jednog talijanskog kluba – Gardene.