Senzacionalni Portugalac za dvije stotinke postao svjetski prvak

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Portugalac Isaac Nader senzacionalno je okrunjen za svjetskog prvaka u utrci na 1500 metara u Tokiju, pobijedivši za dlaku s s vremenom 3:34.10 minuta.

Dvadesetšestogodišnji trkač na srednjim stazama završio je sprint u cilju ispred Britanca Jakea Wightmana (3:34.12) i Kenijca Reynolda Cheruiyota (3:34.25). Aktualni svjetski prvak Josh Kerr, vidno ozlijeđen, završio je na 14. i posljednjem mjestu (4:11.23).S obzirom na odsutnost posljednja dva olimpijska prvaka Jakoba Ingebrigtsena i Colea Hockera – Norvežanina koji je ispao u kvalifikacijama, a Amerikanca diskvalificiranog nakon polufinala – put za Kerra da osigura dva uzastopna svjetska naslova činio se slobodnim. No, zadobio je tešku ozljedu sredinom utrke, ali je ipak herojski, prošao ciljem.

Amerikanka Katie Moon, osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, obranila je svoj svjetski naslov u skoku s motkom u srijedu navečer u Tokiju, preskočivši 4,90 m, ispred svoje sunarodnjakinje Sandi Morris.

Katie Moon je do zlata došla u trećem pokušaju, letvica se jako tresla, ali je ostala i Amerikanka je došla do trećeg svjetskog naslova 36000 gledatelja na japanskom Nacionalnom stadionu. Moon je s tri uzastopna svjetska zlata

Taj dramatični preskok koštao je zlata Sandi Morris, koja je preskočila 4,95 m i opet osvojila srebrnu medalju, kao što je to učinila 2017., 2019. i 2022. godine. Slovenka Tina Šutej završila je na postolju, preskočivši 4.80 m.

Kenijka Faith Cherotich u srijedu je nadmašila aktualnu prvakinju Winfred Yavi iz Bahreina u samoj završnici i osvojila zlato u utrci na 3000 metara s preponama. Talentirana 21-godišnjakinja preskočila je preponu o koju se Yavi iz Bahreina spotaknula u posljednjem trčanju ka cilju, a zatim se vinula preko posljednje vodene skakaonice i završila utrku za osam minuta i 51,59 sekundi, najbrže vrijeme ikad na svjetskim prvenstvima.

Olimpijska prvakinja rođena u Keniji, Yavi, osvojila je srebro s vremenom 8:56,46, dok je broncu osvojio Etiopljanka Sembo Almayew s osobnim rekordom od 8:58,86.

Peruth Chemutai iz Ugande, koji je osvojila olimpijsko zlato na Nacionalnom stadionu 2021. i srebro u Parizu, nije uspjela završiti utrku nakon pada na preponi pred kraj utrke.

Talijanski atletičar Mattia Furlani osvojio je zlatnu medalju u skoku u dalj, poboljšavši svoj osobni rekord za jedan centimetar. Zlato je ostvario skokom od 8,39 metara u petoj seriji pa je postao postao prvi Talijan koji je osvojio zlatnu medalju u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu. Tek 20-godišnji Furlani, čiji je otac Talijan, a majka Senegalka, tako je spojio oba svjetska naslova – na otvorenom i u dvorani.

Jamajčanin Tadjay Gale bio je drugi skokom od 8,34 metra, a Kinez Yuhao Shi osvojio je broncu skokom od 8,33 metra. Aktualni svjetski prvak i olimpijski prvak godine, Grk Miltadis Tentoglou, preskočio je najviše 7,83 m i završio tek na 11. mjestu.