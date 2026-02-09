Seahawksi fenomenalnom obranom terorizirali Patriotse i osvojili Super Bowl 60

Podijeli :

(AP Photo/Brynn Anderson) via Guliver Image

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigran je 60. (LX) Super Bowl u povijesti NFL-a. U San Franciscu su se sreli Seattle Seahawksi i New England Patriotsi te je to bila repriza iz 2015. godine kada su slavili Patriotsi. Ovaj put su se Seahawksi osvetili te su s 29:13 došli do svog drugog Super Bowl naslova.

Utakmica je krenula s nekoliko minuta zakašnjenja što je inače neobično za američki nogomet, ali posebna prilika donijela je i posebnu proceduru. Nakon što je Charlie Puth otpjevao američku himnu susret je krenuo, a prvi napad imali su Seahawksi.

VIDEO / Ivan Ivković za SK: ‘Ovo je Super Bowl najvećih autsajdera u povijesti lige’

Obećavao je taj njihov drive, ali je na kraju Jason Myers morao field goalom dovesti Seattle u vodstvo. Taj rezultat na semaforu dugo je stajao jer Drake Maye i napad Patriotsa nisu imali rješenje za granitnu obranu Seattlea koja je konstanto radila pritisak na quarterbacka u drugoj godini karijere.

Redovito je lopta dolazila u ruke Sama Darnolda pa su tako početkom druge četvrtine ponovno “stavili” poene na semafor, a za to je bio zaslužan Myers. Isti čovjek je i u posljednjim sekundama prvog poluvremena pogodio još jedan field goal te je Seattle na poluvrijeme otišao s 9:0 što inače nije velika prednost u NFL-u, ali u ovakvom omjeru snaga, s ovakvim napadima se činilo da bi moglo biti značajno.

Kao što to inače biva, u Super Bowlu smo na poluvremenu gledali dužu pauzu, a šou za sve gledatelje na Levi’s stadionu pravio je Bad Bunny, portorikanski glazbenik. Uz njega su još bili i Lady Gaga te Ricky Martin.

Obrana Seahawksa riješila susret

Nakon te pauze bolje su reagirali Seahawksi čija je obrana zaustavila Patriotse, a onda su Darnold i družina ponovno doveli Myersa u poziciju za pucanje field goala. Još jednom je njihov kicker bio precizan i prednost je narasla na 12:0. Ostatak treće četvrtine bio je nalik prvom poluvremenu.

Nijedan napad nije “stavljao” poene, a to je išlo na ruku Seattleu. Maye, finalist u borbi za MVP nagradu, bio je vjerojatno i najlošiji pojedinac Patriotsa na susretu te je krajem treće četvrtine ispustio loptu. Patriotsi su tako postali prva ekipa koja nije postigla poene nakon prve tri četvrtine još od 1974. godine i devetog Super Bowla (Pittsburgh Penguins – Minnesota Vikings).

Tako su Seahawksi dobili odličnu startnu poziciju koju su pretvorili u prvi touchdown na utakmici. Darnold je lijepim dodavanjem pronašao AJ Barnera koji je uhvatio loptu i Seattle je nakon pretvaranja Myersa poveo s 19:0.

To je očito razljutilo Mayea i Patriotse. Brzim dodavanjima odjurili su niz teren, a ključnu loptu uhvatio je Mack Hollins za 19:6. Tada su Patriotsi donijeli diskutabilnu odluku jer nisu otišli na pretvaranje za dva poena, nego na jedan. Tako su im za povratak trebala još dva polaganja umjesto jedno polaganje i field goal.

Na kraju to nije bilo ni bitno jer je Maye u sljedećem napadu Patriotsa bacio nepromišljenu loptu koju je presjekla obrana Seahawksa i utakmica je praktički bila gotova. Ubrzo je Seattle postigao nove poene, a ponovno je za to bio zaslužan Myers. Njemu je to bio peti uspješni field goal na utakmici, a time je i oborio rekord Super Bowla s najviše pogođenih udaraca za tri poena.

Nisu to bili posljednji poeni na susretu. Ofenzivna linija Patriotsa nije dobro čuvala svog quarterbacka, a to je iskoristio Uchenna Nwosu koji je Mayeu oteo loptu i odjurio za velikih 29:7 Seattlea. U posljednjih nekoliko minuta Maye je uspio novi touchdown polaganjem ublažio poraz na 29:13.

Seahawksi su ovom pobjedom došli do drugog osvojenog Super Bowla. Prvi je stigao 2014. da bi godinu kasnije izgubili u finalu baš od Patriotsa. Bili su Seahawksi u Super Bowlu i 2006. kada ih je porazila ekipa Pittsburgh Steelersa.

Loše predstave igrača na najvažnijoj poziciji

Treba izdvojtii kako su obojica quarterbacka u ovom susretu razočarala. Maye je imao dva fumblea, bačeni interception te je imao tek nešto više od 50% uspješnosti dodavanja. Uspio je ostvariti dva touchdowna dok je njegov kolega imao jedan manje.

On je imao točno 50% točnih dodavanja (19/38) te je skupio 202 jarda. Ipak, on će nakon ovog susreta kući otići sa Super Bowl prstenom dok će Maye u lov na prvi naslov morati dogodine kada bi konkurencija trebala biti jača.