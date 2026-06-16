Preuzeo momčad usred sezone, odveo je do finala i – dobio otkaz

Podijeli :

Foto: Vegas Golden Knights

Finalist ovogodišnjeg doigravanja američko-kanadske profesionalne lige u hokeju na ledu NHL Vegas Golden Knightsi dva dana nakon poraza od Carolina Hurricanesa objavili su kako John Tortorella (68) sljedeće sezone neće biti trener momčadi.

Iskusni Tortorella na mjesto glavnog trenera Golden Knightsa stigao je 29. ožujka kada je zamijenio Brucea Cassidyja te je u zadnjih osam utakmica ligaškog dijela sezone osvojio 15 od mogućih 16 bodova te osvojio prvo mjesto u skupini Pacific uoči doigravanja.

Hurricanesi dovršili impresivnu sezonu i nakon 20 godina vratili Stanley Cup u Carolinu

Potom su redom izbacivali Utah Mammoth, Anaheim Duckse i Colorado Avalanche da bi u finalu nakon šest utakmica morali priznati primat Hurricanesima.

“Hvala Tortsu na vodstvu koje je ponudio našoj momčadi, ali i kada smo ga dovodili na umu smo imali to kako ovaj sastav treba instant upliv u ključnom trenutku sezone. Njegovo iskustvo pokazalo se kao poticaj koji nam je trebao i želimo mu sve najbolje”, rekao je generalni menadžer Vegasa Kelly McCrimmon.