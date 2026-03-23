Preokret u slučaju jednog od najboljih hvatača lige: Umjesto jednogodišnjeg, potpisao trogodišnji ugovor

xLeandroxBernardesx via Guliver Image

Prije nešto manje od mjesec dana iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je vijest da će Travis Kelce potpisati jednogodišnji ugovor s Kansas City Chiefsima.

Trebao je to biti ugovor vrijedan 15 milijuna dolara koji bi jedan od najboljih tight endova NFL-a dobio u jednoj sezoni.

Međutim, u ponedjeljak navečer je Ian Rapoport objavio kako će Kelce zapravo potpisati ugovor na tri godine u vrijednosti od 54 milijuna dolara, a s bonusima to može narasti i do nešto više od 57 milijuna dolara.

Velik je to posao za Kansas City Chiefse koji se nadaju da će ponovno pronaći pravu igru. Prošle sezone nisu izborili doigravanje, a posljednji naslov Super Bowla stigao je 2024. godine kada su slavili protiv San Francisco 49ersa.