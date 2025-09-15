Poznato koliko je Duplantis zaradio za novo rušenje svjetskog rekorda i zlato na SP-u

Do zlata je stigao uz novi svjetski rekord, preskočivši letvicu na visini od 6.30 metara. Bio mu je to 14. put da postavlja svjetski rekord.

Maestralni Duplantis još jednom oborio svjetski rekord i uzeo zlato na SP-u VIDEO / Elkasević se slomila i zaplakala nakon što nije osvojila medalju: ‘Kao beba sam…’

Presudan skok uspio mu je u trećem i posljednjem pokušaju, čime je iza sebe ostavio Grka Manola Karalisa, koji je stao na 6.00 metara, te Australca Kurtisa Marschalla s rezultatom 5.95.

Za naslov prvaka nagrađen je s 70 tisuća dolara (oko 60 tisuća eura), a dodatnih 100 tisuća dolara dobio je za rušenje rekorda. Ukupno će iz Tokija otići bogatiji za 170 tisuća dolara, odnosno približno 145 tisuća eura.