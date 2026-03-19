Povijesni uspjeh: Sisak izborio polufinale Alpske hokejaške lige!

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

Sisačka hokejaška bajka ide dalje. Vitezovi su u četvrtak u Ledenoj dvorani Zibel svladali talijansku Cortinu rezultatom 4-2 (2-0, 1-0, 1-2) i s ukupnih 4-1 u pobjedama plasirali se u polufinale Alpske hokejaške lige.

To je povijesni uspjeh za klub iz Siska, grada koji ima gotovo stogodišnju tradiciju igranja hokeja na ledu, još od vremena kada se igralo na zaleđenoj Kupi ili gradskim jarcima.

Vitezovi su iskoristili već prvi od tri “meč-paka” nakon što su prije dva dana napravili brejk svladavši talijansku momčad u gostima i poveli s 3-1 u seriji.

Prvi period nije mogao krenuti bolje za Siščane. Već u šestoj minuti Tjaš Lesničar posprema jedan otpadak nakon šuta Nike Čavlovića i dovodi Sisak u vodstvo.

U nastavku trećine Igralo se vrlo otvoreno s dosta prilika s obje strane. Siščani su na krilima publike letjeli po terenu, prijetili iz svih pozicija, nabili visoki tempo, ali se mreže više nisu tresle. Na kraju je omjer udaraca bio 13-10 u korist Siščana.

Druga trećina počela je furioznim napadima Cortine, koja prve tri minute naprosto nije dopustila hokejašima Siska da izađu iz svoje trećine. Međutim, već u prvom ozbiljnijem napadu, polet hokejaša iz Južnog Tirola potpuno je utišao sjajnim prodorom Lesničar koji zabija svoj drugi pogodak večeri.

Uslijedio je dio igre u kojoj su obje ekipe stvarale šanse i redale prilike, da bi na 3-0 povisio Yeob Kim koji je u 34. minuti prošao pored nekoliko igrača Cortine i iz blizine matirao njihovog golmana.

Nažalost po Sisak, gosti smanjuju na 3-1 već u drugoj minuti trećeg perioda golom Alberta Talaminija koji je utišao gotovo 2200 gledatelja na Zibelu.

Vodu u uši domaćih donosi brat mu Renato Talamini koji sedam minuta prije kraja nagovještava dramu. Uslijedila je opsada gola Vilima Rosandića, napetost među publikom došla je do vrhunca.

U trenucima kada se napetost na tribinama mogla rezati nožem, ipak slavlje za domaće. Marijus Dumčius 15 sekundi prije kraja zabija na prazan gol za konačnih 4-2 i otvara novu stranicu u povijesti kluba sa Zibela.

Sisak je tako u uzavreloj atmosferi ispunjene dvorane na Zibelu osigurao ulazak među četiri najbolja kluba regionalne lige u kojoj se natječe zajedno sa suparnicima iz Italije, Austrije i Slovenije.

Sada ima tjedan dana za odmoriti se i pripremiti za polufinalnu seriju koja počinje u četvrtak, 26. ožujka, a također se igra na četiri pobjede.