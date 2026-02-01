Poraz Siska na kraju regularnog dijela, kao treći ulaze u ‘master rundu’

Hokej 1. velj 2026
Hokejaši Siska poraženi su u nedjelju u Ledenoj dvorani Zibel od talijanske ekipe Wipptal Broncos rezultatom 0-4 (0-2, 0-2, 0-0) i zauzeli treće mjesto nakon završenog regularnog dijela Alpske lige.

Siščanima ništa nije polazilo za rukom, sve njihove udarce obranio je gostujući vratar, a nisu iskoristili niti jednu od čak šest situacija s igračem više.

Ekipa iz Južnog Tirola ovom je pobjedom skočila na peto mjesto i uhvatila zadnji vlak koji vozi izravno u playoff.

Vitezovi su na kraju osvojili sjajno treće mjesto i u sljedeću fazu natjecanja, takozvanu master rundu, prenose dva boda, gdje će zajedno s još četiri ekipe razigravati za što bolje mjesto u doigravanju.

Preostalih osam momčadi istovremeno će se boriti za još tri preostala mjesta u playoffu.

