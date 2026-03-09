Popodne je otpisan u Miamiju, a navečer je već pronašao novi klub

U ponedjeljak popodne su Miami Dolphinsi raskinuli ugovor s Tuom Tagovailoaom te su si na salary cap napravili štetu od 99,2 milijuna dolara. Ubrzo zatim su Dolphinsi pronašli novog vođu u napadu Malika Willisa, a svoju novu destinaciju tražio je Tagovailoa.
Havajanskom quarterbacku nije trebalo dugo da pronađe svoj novi klub. Priliku su mu pružili Atlanta Falconsi koji su s njim potpisali jednogodišnji ugovor.
Razlog za to je što su Falconsi spremni pustiti veteranskog quaterbacka Kirka Cousinsa te bi im starter i dalje bio relativno mladi Michael Penix Jr. koji je 2024. godine izabran kao osmi pick na draftu.
Pretpostavlja se da bi i dalje starter trebao biti Penix koji se oporavlja od ozljede prednjih križnih ligamenata. Trenutačno Kevin Stefanski njega vidi kao prvi izbor, no vjerujemo kako Tagovailoa ne dolazi “grijati klupu” u Atlanti već da se planira boriti za mjesto vođe napada.
