Podijeljena još četiri seta medalje na Svjetskom atletskom prvenstvu

Podijeli :

(AP Photo/Hiro Komae by Guliver

Četvrtog dana Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju održana su finala u četiri discipline, a u sve četiri naslove su osvojili favoriti.

Kenijska trkačica Faith Kipyegon (31) potvrdila je svoj status najbolje srednjoprugašice svih vremena, ona je osvojila svoj četvrti naslov svjetske prvakinje na 1500 metara. Kipyegon je zasjela na čelo utrke od prvoga metra te diktirala tempo koji nije mogla pratiti niti jedna od konkurentica. Na cilj je stigla s vremenom 3:52.15 minuta. Srebro je osvojila još jedna Kenijka Dorcus Ewoi (26) s osobnim rekordom od 3:54.92, dok je brončana Australka Jessica Hull (28) trčala 3:55.16 i tako za devet stotinki nadmašila četvrtu Nelly Chepchirchir i tako spriječila trostruko kenijsko slavlje.

Kipyegon je na 1500 metara osvajala zlata i u Londonu 2017., Eugeneu 2022. te Budimpešti 2023., dok je u Pekingu 2015. i Dohi 2019. bila srebrna. Usto ima i tri olimpijska zlata te je svjetska rekorderka u ovoj disciplini. Sljedeći izazov bit će joj obaniti naslov svjetske prvakinje na 5000 metara osvojen prije dvije godine u Budimpešti. Inače, Kipyegon je i svjetska rekorderka te olimpijska pobjednica i na toj dionici.

Sjajni Kanađanin Ethan Katzberg (23) potvdio je kako je trenutačno najbolji bacač kladiva na svijetu, on je obranio naslov prvaka osvojen prije dvije godine u Budimpešti, a u međuvremenu je lani u Parizu postao i olimpijski pobjednik. Katzberg je do novog zlata stigao s osobnim rekordom od 84.70 metara što je ujedno i novi rekord svjetskih prvenstava, za više od metra je popravio 18 godina stari rekord kojega je držao Ivan Cihan. Do iznenađujućeg srebra stigao je Nijemac Merlin Hummel (23) koji je kao i Katzberg za preko dva metra popravio osobni rekord sa 82.77 metara, dok je olimpijski doprvak Mađar Bence Halasz (28) sa 82.69 metara po treći put u karijeri stigao do bronce, treći je bio i u Dohi 2019. te Budimpešti 2023. Legendarni Poljak Pawel Fajdek, peterostruki svjetski prvak, završio je na sedmom mjestu sa 77.75m.

Novozelanđanin Hamish Kerr (29) naslovu olimpijskog pobjednika pridodao je i onaj svjetskog prvaka u skoku u vis. Kerr je do zlata u Tokiju stigao s preskočenim osobnim rekordom od 2.36 metara. Srebro je sa 2.34 metara osvojio dvostruki svjetski dvoranski prvak Woo Sang-hyeok (29) iz Južne Koreje, dok je Čeh Jan Štefela (24) s preskočenih 2.31 metara stigao do prvog odličja s velikih natjecanja, bronce. Ključni trenuci natjecanja dogodili su se na visini od 2.34 metara koju su napadala četvorica skakača, u prva dva pokušaja nitko nije bio uspješan da bi onda Kerr i Woo preskoćili iz trećeg pokušaja te osigurali zlato i srebro. Otpali su Štefela i Ukrajinac Oleh Doroščuk koji je zbog više rušenja na nižim visinama ostao četvrti, dok su Kerr i Woo nastavili skakati na 2.36 metara. Kerr je tu visinu svladao iz prvog pokušaja i tako postao nedostižan za Wooa.

Amerikanac Cordell Tinch (25) novi je svjetski prvak na 110 metara s preponama, on je u finalu potvrdio status najvećeg favorita jer je u Japan stigao s najboljim rezultatom sezone. Mladi je Tinch jedini uspio trčati ispod 13 sekundi, ciljem je prošao u vremenu 12.99. Srebro i broncu osvojili su Jamajčani Orlando Bennett (25) i Tyler Mason (29), obojica su u finalu trčala osobne rekorde, Bennett 13.08, a Mason 13.12 sekundi. Trostruki uzastopni svjetski prvak i aktualni olimpijski pobjednik, Amerikanac Grant Holloway (27) “zapeo” je u polufinalu završivši tek sedmi u svojoj skupini te tako potvrdio kako nije dobro tempirao formu za ovo natjecanje.