Ovo su čekali 55 godina: Bugarska je u finalu odbojkaškog SP-a!

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Reprezentacija Bugarske pobijedila je Češku u polufinalu Svjetskog prvenstva na Filipinima, a prvom finalistu su za ovaj podvig bila dovoljna četiri seta - 25:20, 23:25, 25:21, 25:22.

Ovo je prvo finale Svjetskog prvenstva u koje je Bugarska ušla još od srebrne medalje sa SP-a na domaćem tlu 1970. Tada je prvak bila Istočna Njemačka, a Bugarska sada čeka boljeg iz drugog polufinala Poljska – Italija (SK1, 12:30).

Bugarska još nije osvojila najsjajnije odličje na velikim natjecanjima. Sa SP-a i EP-a ima po srebrnu medalju i četiri brončane, kao i olimpijsko finale 1980. u Moskvi.

Pobjednička ekipa slavila je protiv Češke na krilima 22-godišnjeg Aleksandra Nikolova. Bugarski as završio je meč sa 31 poenom – 27 iz napada, jedan blok i tri sa servisa.

Njegov mlađi brat Simeon Nikolov, koji tek treba proslaviti 19. rođendan, bavio se organizacijom u ofenzivnom segmentu, a skupio je devet poena – pet iz napada, dva iz bloka i dva asa.

Od ostalih izabranika talijanskog stručnjaka Gianlorenza Blenginija istakbuli su se Grozdanov sa 12, Asparuhov 10, Atanasov sa osam i Petkov sa pet poena. Na drugoj strani bili su najučinkovitiji Lukaš Vašina sa 17, Jan Galabov sa 13 i Patrik Indra sa 10 poena.